Slovenijo zajeli močni nalivi z vetrom

Opozorila za nevihte. FOTO: meteo.si

V ponedeljek zvečer so se nad Slovenijo razbesnela številna neurja, vremenoslovci pa zaradi prehoda hladne fronte pričakujejo močnejše nalive vso noč, še posebno v severni Sloveniji.Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, ki v notranjosti v sunkih dosega hitrost okrog 70 km/h, na Primorskem pa okoli 100 km/h. Do jutra se bo ozračje umirilo.Ob močnejših, krajevnih nalivih lahko lokalno močneje narastejo izpostavljenih hudourniški vodotoki. Največja verjetnost za močnejše in dolgotrajnejše nalive bo na Koroškem, Štajerskem, v Prekmurju, na Gorenjskem in na območju Dinarske pregrade.Močnejši sunki severnega vetra, ob prihodu hladne fronte, lahko ponekod razmetavajo lažje, nepritrjene predmete, poroča portal Neurje.si.Zjutraj bodo padavine povsod ponehale. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.