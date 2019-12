FOTO:Slovenijo zajelo rahlo sneženje

Ohladitev bo le kratkotrajna. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Previdno v prometu! FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sneži. Nekateri s(m)o tega veseli, drugi nekoliko manj. Po napovedih Agencije za okolje bo danes popoldne in zvečer nekoliko več padavin na jugu Slovenije, kjer lahko zapade do pet centimetrov snega. V drugem delu noči bodo padavine ponehale.V petek zjutraj in večji del dopoldneva ne gre pričakovati padavin, bo pa nad naše kraje z vetrovi južnih smeri postopno že začel dotekati toplejši zrak. Sredi dneva pa se bodo nad zahodno slovenijo začele pojavljati rahle do zmerne padavine, ki se bodo nato širile v notranjost države. Še največ padavin bo po napovedih meteorologov zvečer, ko bo nad Slovenijo izrazitejša fronta, ki se pa bo dokaj hitro pomaknila preko naših krajev. Padavine bodo v prvem delu noči na soboto najprej ponehale na zahodu, v drugem delu pa tudi na vzhodu in jugu države.Koliko snega bo padlo, je po pojasnilih vremenoslovcev tokrat težavno delo, saj lahko že manjše spremembe v legi ciklona nad Jadranom vplivajo na jakost padavin, kako daleč proti severu se bo razširila topla zračna masa in tudi kako dolgo bodo vztrajale padavine.Predvsem v višje ležečih krajih na severu bo zelo verjetno večinoma snežilo, medtem ko drugje po Sloveniji pričakujejo deloma dež, deloma sneg. Padavine bodo šibkejše na severovzhodu, zato bo tam po nižinah večinoma deževalo. Nad osrednjo Slovenijo bo proti večeru verjetno večinoma snežilo. Največ snega bo predvidoma padlo v nekoliko višjih legah na Notranjskem in Kočevskem.V prvem delu noči na soboto bo za nekaj ur zapihala zmerna do močna burja, drugje po Sloveniji pa okrepljen severnik. Zaradi okrepljenega južnega vetra bo v času jutranje in večerne plime povišana tudi gladina morja, še napovedujejo na Arsu.Ohladitev bo le kratkotrajna. Že v soboto, še bolj občutno pa v nedeljo in prihodnji teden, bo nad naše kraje z jugozahodnikom dotekala zelo topla in spet bolj vlažna zračna masa. V naslednjem tednu bo jutranja temperatura precej nad lediščem, najvišja dnevna pa med 10 in 15 stopinj Celzija, predvsem v vzhodnih krajih pa bo še topleje. Snežna odeja se bo tudi precej visoko v hribih hitro tanjšala.