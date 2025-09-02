Mostove bodo le začeli obnavljati

Rekonstrukcija lesenih kolesarskih mostov v Slovenj Gradcu se bo končno začela. Šele tretji imenovani sodni izvedenec je namreč opravil strokovni pregled, izvajalec del pa je že zagotovil, da bodo neuporabni mostovi obnovljeni do konca leta.

»Pred začetkom del je bilo treba zavarovati dokaze in opraviti strokovni pregled, ki ga lahko izvede le sodno imenovani izvedenec. Ker sta bila prva dva izvedenca na lastno željo razrešena, je ogled opravil šele tretji imenovani izvedenec.

To je povzročilo zamik pri začetku rekonstrukcije. Izvajalec del je medtem pripravil terminski načrt, po katerem naj bi bila rekonstrukcija zaključena do konca letošnjega leta,« napovedujejo v kabinetu slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja.

Sodni izvedenec naposled opravil pregled mostov. Napake bodo menda odpravili še letos. Prevelik naklon, drseča podlaga, neustrezna ograja.

Enake napake

Spomnimo: pred nekaj leti so se v občinski upravi odločili, da je treba čez reko Mislinjo in čez lokalni potok postaviti mostove za kolesarje in pešce. Sredi lanskega leta so postavili dva 22 metrov dolga, dobre štiri metre široka in devet ton težka, most čez potok Homšnico pa so zgradili že prej.

Vsi trije premostitveni objekti – njihova postavitev je stala dobrih 350 tisoč evrov – so del projekta Trajnostna mobilnost – izgradnja kolesarskih površin, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

350.000 € je stala postavitev

treh za zdaj

neuporabnih mostov

Po začetnem navdušenju, ko so prebivalci Slovenj Gradca in okolice občudovali nove pridobitve iz macesnovega lesa, se je izkazalo, da so mostovi precej neuporabni, saj imajo prevelik naklon.

V pregledu, ki ga je izvedla Inženirska zbornica Slovenije, pa se je izkazalo, da imajo poleg prevelikega naklona še preveč drsečo podlago in neustrezno ograjo.