Odstopil v. d. strokovnega direktorja SB Slovenj Gradec Rok Vačovnik

Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice (SB) Slovenj Gradec Rok Vačovnik je danes na strokovnem svetu v ožji sestavi seznanil prisotne s svojim odstopom. V razpravi je možnost svojega odstopa naznanil tudi direktor bolnišnice Vladimir Topler, so sporočili iz SB Slovenj Gradec.

V. d. strokovnega direktorja Rok Vačovnik je prisotne seznanil z odstopom in pri tem navedel razloge, povezane z zahtevnimi kadrovskimi in organizacijskimi razmerami.

Poslovni direktor je v razpravi na današnjem strokovnem svetu v ožji sestavi tudi izpostavil možnost svojega odstopa zaradi obsega nalog. Te v trenutnih razmerah vključujejo tako prevzemanje funkcij strokovnega direktorja in predstojništev, kar dolgoročno ni vzdržno, so zapisali v SB Slovenj Gradec.

Več podrobnosti bodo predstavili na novinarski konferenci ob 13.30, so navedli.