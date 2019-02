Slovenka izbrana za izvršno direktorico Evropskega azilnega podpornega urada

EASO je bil ustanovljen leta 2010 in ima ključno vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. Ukvarja se s pospeševanjem in krepitvijo sodelovanja med državami članicami EU na področju migracij in azilnega sistema. Med drugim jim omogoča praktično, tehnično in operativno pomoč.

Nina Gregori je na ministrstvu za notranje zadeve zaposlena od leta 1996, zadnjih enajst let na direktoratu za upravne notranje zadeve in migracije. Ves čas je bila vključena v pripravo slovenskih stališč o migracijah, azilni politiki, schengenskem sistemu in vizah. V času slovenskega predsedovanja EU je vodila strateško komisijo za imigracije, meje in azil (SCIFA), že leta sodeluje v ekspertni skupini OECD za migracije.

Ljubljana – Upravni odbor Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) je včeraj za novo izvršno direktorico izbral Nino Gregori , dosedanjo generalno direktorico direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve.Kandidatko zdaj 11. marca čaka zaslišanje v evropskem parlamentu. Poslanci bodo izdali mnenje, na podlagi katerega bo upravni odbor EASO tudi uradno imenoval novega izvršnega direktorja. Če bo Nina Gregori potrjena, bo dobila petletni mandat za vodenje urada. Že doslej je bila v njem aktivna, saj je bila kot predstavnica Slovenije članica njegovega upravnega odbora.Zadnja leta je bila aktivna pri pripravi nove zakonodaje o azilni politiki in tujcih. Zlasti novela zakona o tujcih je naletela na številne kritike domače in tuje javnosti. Pod drobnogled so jo vzeli tudi ustavni sodniki, ki pa v dveh letih še niso odločili, ali je v neskladju z ustavo.