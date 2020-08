FOTO:Slovenščina je velik del njene identitete

Med štipendisti Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (Asef), ki so letos poleti obiskali Slovenijo, je bila tudi 21-letna Ana Vombergar iz Clevelanda. Študentka mednarodnih odnosov in arabščine, katere stari starši so se po drugi svetovni vojni iz Slovenije preselili v ZDA, je obdržala stike z domovino svojih prednikov in tovrstne študijske izmenjave vidi kot priložnost, da se (še bolj) poveže z dediščino in kulturo.Študentka je med desettedensko izmenjavo pri nas sodelovala z dr. Mojco Ilc Klun s Filozofske fakultete. V raziskavi, ki so jo izpeljali na oddelku za geografijo, so preučevali odnos in dojemanje mladih do ...