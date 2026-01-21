Slovenska častnika na Grenlandijo konec tedna

Slovenska častnik in podčastnik bosta na Grenlandijo odpotovala konec tedna, tam bosta v prvi fazi nekaj dni, je napovedal minister za obrambo Borut Sajovic. Sledile bodo morebitne rotacije, zamenjave, krepitve, prerazporeditve, je še dejal minister ob robu današnje konference, na kateri je ministrstvo predstavilo dva stebra nacionalno-varnostnega sistema.

Govorci so na dogodku ugotavljali, da je država v zadnjih letih naredila velik korak naprej pri razvoju tako vojske kot sistema zaščite in reševanja.

Slovenska vojska je v velikem razvojnem in investicijskem ciklu, ugotavlja Jelena Juvan s katedre za obramboslovje: »A pri tem je treba upoštevati izhodiščno točko. Poskušamo nadomestiti izjemen primanjkljaj, ki je nastajal od leta 2008.« Pohvalila je, da se je kadrovska slika vojske stabilizirala, velik je interes mladih za tabore ministrstva za obrambo. Pri tem predlaga izvzetje vojakov iz sistema javnih uslužbencev: »To je pandorina skrinjica, ki jo bo nekoč treba odpreti.« Profesorica je bila kritična, da vlada še ni sprejela odločitve o nakupu osemkolesnikov, »nedopustno je, da imamo vojaško doktrino z letnico 2006«, treba je okrepiti tudi usposabljanje za vodstvene sposobnosti poveljujočega kadra.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin je na konferenci kot pomembno izpostavil samopreskrbo Slovenije: »Tako kot je ključno, da imamo samopreskrbo na področju hrane in vode ter da nadziramo osnovno infrastrukturo, je pomembno, da imamo osnovno opremo za Slovensko vojsko v domači izdelavi.«

Ministrstvo za obrambo v raziskovalno-razvojne projekte vlaga 23 milijonov evrov na leto. »Imamo pa že prvo serijsko proizvodnjo. Od slovenskega proizvajalca smo naročili prve oborožitvene postaje. Opremo iz tujine kupujemo po načelu vlada vladi, nakupe tuje opreme pa pogojujemo tudi z nakupi naše opreme. Imamo namreč izdelke, ki jih lahko ponujamo drugim,« je povedal generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu Željko Kralj.

Grozd obrambne industrije Slovenije (Gois) je imel pred dvema letoma 60 članov, zdaj jih je okoli dvesto. Vanj se ne vključujejo zgolj ozko obrambna podjetja, ampak tudi družbe iz civilne sfere, denimo iz živilske industrije, poskušamo pridobiti farmacevtska podjetja, je povedal direktor Goisa Boštjan Skalar: »Naš izziv je povezovanje v konzorcije. Ni nujno, da bomo razvili samo vojaške produkte, morda bomo razvili tudi civilne.«

Kralj je k temu dodal, da je kupula obrambni proizvod, a je v njeno izdelavo vključenih veliko civilnih podjetij: »V razvojne projekte vključujemo podjetja iz številnih panog, ne le orožarske.«

Skalar je izpostavil razvojne projekte, ki jih financira ministrstvo za obrambno: »Ko bomo za vse projekte morali zagotoviti proizvodnjo in vzpostaviti proizvodnjo, se bodo verjetno pojavile določene težave. Zato podpiramo državno družbo Dovos, ki bo pri tem pomagal. Razpravljamo tudi z bankami o financiranju, saj se negativna konotacija obrambe mehča in prihajamo do tega, da je to gospodarska dejavnost.«