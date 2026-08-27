Koza za 20 evrov lahko spremeni življenje afriške družine

Slovenska Karitas že 19 let pomaga Afričanom. Jana Lampe: »Slovenci smo podarili že 8.800 koz, gradimo vrtce, šole, vrtine.«
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Jana Lampe je vodja mednarodne humanitarne in razvojne pomoči pri Slovenski Karitas. FOTO: Jože Suhadolnik
Slovenska Karitas že skoraj dve desetletji pomaga ljudem v Afriki – s pitno vodo, hrano, šolami, zdravstveno oskrbo in podporo kmetom. Tudi letos bodo v okviru akcije Srce Afrike pomagali pri gradnji šol in vrtin, prehrani otrok ter izboljšanju življenjskih pogojev v več afriških državah.
Slovenska Karitas že skoraj dve desetletji pomaga ljudem v Afriki – s pitno vodo, hrano, šolami, zdravstveno oskrbo in podporo kmetom. FOTO: Jože Suhadolnik
Posebno priljubljena je akcija Kupim kozo, v kateri so Slovenci doslej podarili že 8800 koz. »Koza družini v Afriki res ogromno pomeni,« pravi Jana Lampe, vodja mednarodne humanitarne in razvojne pomoči pri Slovenski Karitas.
Posebno priljubljena je akcija Kupim kozo, v kateri so Slovenci doslej podarili že 8.800 koz. FOTO: Jože Suhadolnik
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