Koza za 20 evrov lahko spremeni življenje afriške družine

Slovenska Karitas že skoraj dve desetletji pomaga ljudem v Afriki – s pitno vodo, hrano, šolami, zdravstveno oskrbo in podporo kmetom. Tudi letos bodo v okviru akcije Srce Afrike pomagali pri gradnji šol in vrtin, prehrani otrok ter izboljšanju življenjskih pogojev v več afriških državah. Slovenska Karitas že skoraj dve desetletji pomaga ljudem v Afriki – s pitno vodo, hrano, šolami, zdravstveno oskrbo in podporo kmetom. FOTO: Jože Suhadolnik Posebno priljubljena je akcija Kupim kozo, v kateri so Slovenci doslej podarili že 8800 koz. »Koza družini v Afriki res ogromno pomeni,« pravi Jana Lampe, vodja mednarodne humanitarne in razvojne pomoči pri Slovenski Karitas. Posebno priljubljena je akcija Kupim kozo, v kateri so Slovenci doslej podarili že 8.800 koz. FOTO: Jože Suhadolnik Kako ...