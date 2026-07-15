Slovenska katoliška cerkev se je znašla v nasprotju s papežem

Slovenski filozof Slavoj Žižek je v uradnem glasilu Vatikana objavil članek v katerem je podprl papeža Leona XIV. v njegovem pozivu, da je umetno inteligenco treba regulirati, je dogajanje povzel Ali Žerdin. Janeza Markeša to ni presenetilo, saj se lacanovska teorija po njegovem mnenju zelo dobro povezuje s papeževo encikliko.

Na Natovem vrhu v Ankari je bilo slišati pozive, da se mora Evropska unija oboroževati po zgledu ZDA, tudi z umetno inteligenco, ki je pripomogla k pobijanju v Gazi, je dejal Markeš. Sedaj bi morali pet odstotkov bruto domačega proizvoda nameniti za oboroževanje, čeprav je občutek ogroženosti umetno ustvarjen, je poudaril.

EU sledi tej »nori oboroževalni tekmi« na račun človeka, meni Markeš, ki opozarja, da gre oboroževanje na račun zdravstva, sociale, šolstva, kulture in znanosti. »To se pri nas že dogaja ta trenutek; bral sem, da je kulturno ministrstvo zadržalo vse prispevke za že opravljene storitve, češ, da jih ne bodo plačali,« je spomnil.

Papež je opozoril, da so največje nevarnosti ekološka katastrofa, umetna inteligenca in vojne, naša naloga pa je, da skupaj rešimo ta svet, je povzel Markeš. Korak v smeri k rešitvi sveta je po papeževem mnenju boljše šolstvo, je opozoril.

Slovenska katoliška cerkev se je znašla »v teoretskem, praktičnem in duhovnem nasprotju tega, kar razglaša enciklika,« je opozoril Markeš. »Fašistična, z vero prepojena ideologija« in vse kar gre v to smer, »odhaja v herezijo,« je poudaril. V krščanstvu so vsi ljudje enaki pred Bogom, ne glede na barvo kože ali premoženje, slovenska cerkev pa je že dolgo elitistična, sedaj pa je »omogočila laično oblast, ki je pervertirana, zavezana laži in širi sovraštvo«, je še ocenil.

Žerdin je dodal, da shod neonacistov v Ljubljani dokazuje, da je nevarnost neonacizma v Sloveniji prisotna. »In to z blagoslovom katoliške cerkve, ki je navijala za Janšo,« je spomnil Markeš. Ocenil je, da je katoliška cerkev zabredla v kulturni boj.