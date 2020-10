Slovenska manjšina kot folkloristični okrasek

Prihaja 10. oktober in z njim velika obletnica, stota obletnica­ plebiscita na Koroškem, kar je redka priložnost, ko se matični­ narod spomni na svojo manjšino. Preostali čas je slovenska narodna skupnost, ki je po prvi svetovni vojni in določit­vi državne meje med takrat­no Kraljevino SHS in Avstrijo ostala v sosednji državi, precej pozabljena.Prihodnjo soboto bosta državi zaznamovali stoto obletnico koroškega plebiscita, njegov izid leta 1920 je usodno zaznamoval življenje Koroške in tamkajšnjih Slovencev. V Avstriji je ostala desetina ega telesa. Desetega oktobra bo v Celovcu skupna proslava, ki se je bosta udeležila ...