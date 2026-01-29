Podjetja proti Janiju Pravdiču: Pod krinko sodelovanja smo bili okradeni

Na uredništvo se je v zadnjih dneh obrnilo več slovenskih podjetij iz različnih panog, ki trdijo, da so bila zaradi ravnanj podjetnika Janija Pravdiča poslovno in v nekaterih primerih tudi kadrovsko oškodovana. Med njimi so podjetja Goolets, Ekorna in Biohacking Vital, lastnik blagovne znamke FeelRooty, poleg njih pa še več podjetnikov, ki se zaradi strahu pred posledicami ne želijo javno izpostavljati.

Njihove izkušnje se po navedbah sogovornikov med seboj presenetljivo ujemajo in rišejo vzorec poslovnega delovanja, ki naj bi temeljil na pridobivanju zaupanja, dostopu do internih informacij in kasnejši vzpostavitvi konkurenčnih produktov ali storitev.