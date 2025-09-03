Slovenska sodnica Beti Hohler: Vpliv ameriških sankcij je dejanski in resničen

Ameriške sankcije proti funkcionarjem Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler, po besedah slovenske sodnice vplivajo na vsakodnevno življenje vseh sankcioniranih, je danes pojasnila v izjavi za Televizijo Slovenija (TVS).

»Vpliv sankcij je, bom rekla, dejanski in resničen, vplivajo na vsakodnevno življenje, moje in vseh drugih funkcionarjev sodišča, ki smo predmet teh sankcij, vplivajo na nas, na naše družinske člane,« je dejala Hohler.

O podrobnostih ni želela govoriti, je pa dodala, da sankcije predstavljajo izziv tako za sodišče kot za sankcionirane funkcionarje.

ZDA so v začetku junija uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, med katerimi je bila tudi Hohler. Po navedbah State Departmenta je bil to odgovor na nezakonita dejanja ICC, usmerjena proti ZDA in Izraelu.

Hohler je bila članica panela ICC, ki je odobril izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

ZDA so nato konec avgusta uvedle sankcije proti še štirim sodnikom in tožilcem ICC. Sodišče je sankcije nemudoma obsodilo in jih označilo za očiten napad na njegovo neodvisnost. Ameriške sankcije proti funkcionarjem ICC je večkrat obsodila tudi Slovenija in se zavzela za ukrepe na ravni EU.

Hohler se je ta teden sicer udeležila ene od razprav v okviru Blejskega strateškega foruma na temo mednarodnega prava in med drugim opozorila na nevarnost preizpraševanja relevantnosti in obstoja mednarodnih institucij, kot je ICC. Ob tem je posvarila, da bi se lahko erozija mednarodnega prava slej kot prej prenesla na nacionalno raven.