Slovenska študija potrdila pozitivne učinke matičnega mlečka

Foto: Eskymaks

Kakšna je sestava matičnega mlečka?

66,05 % 66,05 % matičnega mlečka sestavlja voda; 12,49 % beljakovine, 5,46 % pa je maščob in rudninskih snovi. Ključna sestavina je maščobna kislina 10-HDA, ki jo v naravi najdemo izključno v njem. Od njene količine je odvisna kakovost matičnega mlečka.

Rezultati klinične študije Učinki matičnega mlečka na sistemsko vnetje

Zmanjšanje sistemskega vnetja: 21% znižanje CRP, ki je pokazatelj sistemskega vnetja; 34% zvišanje hormona adiponektina, ki v telesu zmanjšuje vnetje.

Dvig antioksidativnega potenciala: 35% porast lastnega antioksidanta bilirubina.

Vpliv na lipidni profil: 8% znižanje skupnega holesterola.

Zmanjšanje apetita: 17% povečanje hormona leptina, ki sproži občutek sitosti.

Foto: Medex

Najdragocenejši pridelek iz čebeljega panja, znan tudi kot gelée royale , je izloček krmilnih žlez čebel, starih 5–12 dni. Z mlečno belo kremo kiselkasto-grenkega okusa in značilnega vonja se tri dni hranijo vse ličinke čebel, matica pa vse življenje. Z njim jo oskrbujejo čebele dojilje. Prav zato je matica edina plodna čebela, ki je dvakrat večja od drugih in živi 15-krat dlje od njih.Učinki, kot so nižanje krvnega tlaka, antioksidativen potencial, antitumorska aktivnost, protivnetna aktivnost in drugi, so bili doslej dokazani le na živalih in v neživem okolju. V okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja, ki je visokošolske zavode združil s podjetji, pa sta Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem in podjetje Medex pozitivne vplive matičnega mlečka na človekovo zdravje osem tednov merila na ljudeh. Rezultati študije, ki sta jo na Fakulteti za vede o zdravju vodili dr. Zala Jenko Pražnikar in dr. Ana Petelin, so navdušili.V študiji je sodelovala skupina zdravih posameznikov z rahlo povišanim indeksom telesne mase. Ti so bolj podvrženi tveganjem za razvoj srčno-žilnih obolenj, diabetesa tipa 2, zamaščenosti jeter idr. Posamezniki so osem tednov dvakrat na dan zaužili kapsulo Medexovega matičnega mlečka BIO gelée royale forte (2000 mg).Meritve študije Fakultete za vede o zdravju in Medexa so torej pokazale, da matični mleček z vzpostavljanjem ravnovesja v telesu pozitivno učinkuje na štiri dejavnike, ki vplivajo na bolezni, povezane s presnovnim sindromom. Posebej spodbudno pa je tudi, da so večino učinkov pri izbranih posameznikih izmerili še dva tedna po prenehanju jemanja BIO gelée royale forte