Slovenska turistka, ki je ob spopadih obtičala na otoku Sokotra, že na varnem

Slovenska državljanka, ki se je na zunanje ministrstvo obrnila po decembrski zaostritvi spopadov na jugu Jemna in odpovedi letov, zaradi katerih je več sto turistov obtičalo na otoku Sokotra, je zapustila otok in je na varnem, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. V sredo je prvi let z otoka poletel proti Savdski Arabiji.

Letalski prevoznik Yemen Airways je v sredo opravil prvi neposredni let iz Sokotre, ki leži ob Adenskem zalivu, v savdsko Džedo, na krovu je bilo 179 turistov različnih narodnosti, je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal jemenski letalski vir.

Ta je pojasnil, da je evakuacija sledila usklajevanju med pristojnimi jemenskimi organi in letalsko družbo v sodelovanju s Savdsko Arabijo. Po poročanju jemenske tiskovne agencije Saba so potekajo priprave za prevoz preostalih turistov, ki so še na otoku.

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija.