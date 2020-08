Slovenska vojska bi testirala Pipistrelova letala

V Slovenski vojski so zainteresirani za testiranje Pipistrelovih letal, podjetju pa bi tako sodelovanje koristilo pri izboljšanju izdelkov. Tako so sklepe julijskega sestanka z ajdovskim proizvajalcem ultralahkih letal strnili na ministrstvu za obrambo. Slovenska vojska, za katero je po vladnem načrtu do leta 2026 namenjenih 780 milijonov evrov, prednostno potrebuje novo taktično transportno letalo, še dva helikopterja in posodobitev obstoječe letalske flote.Podjetje Pipistrel je po navedbah portala komisije za preprečevanje korupcije na ministrstvu za obrambo predstavilo proizvodni program oziroma možnosti za opremljanje in razvoj ...