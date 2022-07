Slovenska vojska bo z odstranjevanje žice na meji začela prihodnji teden

»Ograja na slovensko-hrvaški meji je bila postavljena kot začasen instrument in nesprejemljivo je, da bi postala trajen element mejne politike v običajnih migracijskih razmerah, saj bi s tem družbi sporočili, da so migracije krizne same po sebi. To bi bila napačna predpostavka, saj migracije niso krizne po sebi, ampak so stalnost sodobnih družb,« je po seji vlade sporočila notranja ministrica Tatjana Bobnar in napovedala, da je za odstranitev ograje na notranjem ministrstvu pripravili načrt odstranjevanja ograje na meji.

Vlada se je z načrtom seznanila in danes sprejela sklep, da Slovenska vojska v drugi polovici naslednjega tedna začne odstranjevanje žice na meji s Hrvaško. Del gradiva je sicer tajen, zato o podrobnostih ni želela govoriti. Napovedala pa je, da bo dnevno mogoče odstraniti do 200 metrov žice, odstranjevanje naj bi bilo tako končano v 150 delovnih dneh.

Ustrezno raven varnosti obmejnemu prebivalstvu kot prebivalstvu v notranjosti države oziroma Evropske unije pa naj bi za tem policija zagotavljala tako z nadzorom območij, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, kot s partnerskim sodelovanjem z drugimi državnimi organi ter lokalno skupnostjo, mednarodnim sodelovanjem ter razvijanjem novih doktrin in tehnične opreme.