Vojska bo zavzela sejem in vabila v svoje vrste

Na mednarodnem sejmu obrambne industrije prihodnji teden v Celju bosta tudi opremljevalca izraelske vojske. Na sejmišču bo tudi prireditev V službi domovine.
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Na sejmu obrambne industrije se bo predstavilo dvesto razstavljavcev iz 24 držav. FOTO: Blaž Samec/Delo
Po lanskem uspešnem prvem mednarodnem sejmu obrambne industrije Sidec se bo na drugem od 10. do 12. novembra na celjskem sejmišču predstavilo še več razstavljavcev – skupaj dvesto iz 24 držav. Med razstavljavci bosta tudi izraelski podjetji. Nevladne organizacije so pristojne pozvale, naj jima preprečijo sodelovanje, a državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač ne vidi razlogov, zakaj bi jima odrekli sodelovanje.
Podjetji Rafael in Israel Aerospace Industries bosta imeli prihodnji teden vsaka svoj razstavni prostor s svojimi proizvodi, ki jih izraelska vojska po opozorilih nevladnih organizacij uporablja v vojaških operacijah v Gazi. Državni sekretar Kopač je zahtevo nevladnih organizacij na včerajšnji novinarski konferenci komentiral, da je sejem odprt za vse, ki so s ...
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