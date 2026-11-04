Vojska bo zavzela sejem in vabila v svoje vrste

Po lanskem uspešnem prvem mednarodnem sejmu obrambne industrije Sidec se bo na drugem od 10. do 12. novembra na celjskem sejmišču predstavilo še več razstavljavcev – skupaj dvesto iz 24 držav. Med razstavljavci bosta tudi izraelski podjetji. Nevladne organizacije so pristojne pozvale, naj jima preprečijo sodelovanje, a državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač ne vidi razlogov, zakaj bi jima odrekli sodelovanje. Podjetji Rafael in Israel Aerospace Industries bosta imeli prihodnji teden vsaka svoj razstavni prostor s svojimi proizvodi, ki jih izraelska vojska po opozorilih nevladnih organizacij uporablja v vojaških operacijah v Gazi. Državni sekretar Kopač je zahtevo nevladnih organizacij na včerajšnji novinarski konferenci komentiral, da je sejem odprt za vse, ki so s ...