Slovenska vojska ima rada vse, tudi cvetličarje in slikarje

Navdušenje mladih nad službo v vojski, ki je bilo nekoč omejeno pretežno na podeželje in na Štajersko, se povečuje in presega doslej znane omejitve, domoljubje mladih in njihovo pripravljenost služiti domovini pa druge generacije močno podcenjujejo. Tako med drugim pravi podpolkovnik Simon Lindič, ki vodi sektor za vojaške zadeve pri direktoratu za obrambne zadeve na ministrstvu za obrambo. Optimizem črpa iz dosedanjih uspehov in zagotavlja, da poročila o vojnah na zanimanje mladih za delo v vojski ne vplivajo.

Promocija in pridobivanje kadra sodita med glavne naloge ministrstva, pri katerih so tudi najbolj uspešni. Lani so tako na področju pridobivanja stalne sestave kot rezervne sestave dosegli rekordne številke, v stalno sestavo so zaposlili 379 novih pripadnikov, pogodbeni rezervni pa se jih je pridružilo 312.