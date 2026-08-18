Slovenija kupuje 3000 raket zrak-zemlja

Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo Slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana.

Letalstvo Slovenske vojske bo orožje z dometom 3000 metrov uporabilo za neposredno ognjeno podporo kopenskim silam vojske in zavezništva. Piloti in usmerjevalci združenih ognjev bodo rakete redno uporabljali tudi za usposabljanje in urjenje. Naročnik pričakuje dobavo prvih 1500 kosov v letu 2028, dobavitelj pa naj bi preostalih 1500 kosov dostavil leto dni kasneje, so pojasnili na ministrstvu.

Finančni načrt Slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračunskih dokumentov, so pojasnili. Ministrstvo vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja trenutno še poteka, so zapisali.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da nabava nima neposredne povezave z zavezami države do zveze Nato o povišanju obrambnih izdatkov na dva odstotka bruto domačega proizvoda. Država namreč zgolj redno dopolnjuje obstoječe zaloge streliva. Pristojni so odločitev o začetku nabave sprejeli 2. marca letos in projekt uvrstili v državni načrt razvojnih programov.

Ministrstvo za obrambo je rok za oddajo ponudb nedavno podaljšalo do 2. septembra. Nov datum so določili po prejemu prošnje enega od potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil, so pojasnili za STA.