Slovenska zobozdravnika sta se vrnila s humanitarne odprave na Lezbosu

Zadovoljna pacientka z zobozdravnikom in humanitarcem Juretom Poglajnom. Foto: osebni arhiv



Zdravniki kot dobrotniki

Zobozdravnica Liljana Nikolić pomaga. Foto: osebni arhiv

Ljubljana — Zobozdravnikje konec aprila in v začetku maja skupaj s kolegicov okviru Slovenske zobozdravstvene odpravepreživel prostovoljne (humanitarne) delavnike v namestitvenem centru Moria na grškem otoku Lezbos.»Tam sva skupaj še s tremi asistentkami in prevajalkami sestavljala zobozdravniški tim. Že prvi delovni dan smo oskrbeli 29 pacientov.Povedali so nama, da še nihče v tako kratkem času ni oskrbel toliko pacientov, zato so bili zelo presenečeni nad najino organiziranostjo, hitrostjo in učinkovitostjo. Dva dneva zatem pa sva oskrbela celo 44 pacientov,« je na današnji novinarski konferenci po vrnitvi s humanitarne odprave povedal zobozdravnik Jure Poglajen, pobudnik projekta Slovenska zobozdravstvena odprava in ustanovitelj Ustanove za pomoč ogroženim Državljani sveta.Dodal je še, da jima je bilo celotno vodstvo fundacije Health Point zelo hvaležno, prav tako številni pacienti, ki sta jih oskrbela. Večina posegov so bile ekstrakcije, kompozitne zalivke, redkeje endodontsko zdravljenje. Večina pacientov je prihajala iz Afganistana, pa tudi iz Somalije, Konga, Kameruna in ostalih držav podsaharske Afrike, celo Jemna. Opazila pa sta, da med njunimi pacienti skoraj ni bilo Sircev.»Kljub posebnim razmeram so ordinacija in delovni pogoji v Morii dobri, vodstvu pa sva predlagala nekaj izboljšav, ki so se nama zdele izvedljive in nekatere tudi nujne, za kar so bili dodatno hvaležni. Upava, da se bo Slovenska zobozdravstvena misija nadaljevala in nama bodo sledili ostali zobozdravniki in študentje višjih letnikov stomatologije,« je še povedal Jure Poglajen, ki je bil leta 2015 tudi Delova osebnost leta To je bila prva akcija v okviru humanitarnih oprav, ki bodo potekale pod naslovom Slovenska zobozdravstvena odprava in pod skupnim okriljem Zdravniške zbornice Slovenije, Ustanove za pomoč ogroženim Državljani sveta in društva študentov dentalne medicine SiDSIC.Vse tri organizacije so namreč že v aprilu podpisale sporazum o sodelovanju z namenom aktivnega povezovanja s humanitarnimi organizacijami po svetu in obveščanja zobozdravnikov in študentov dentalne medicine o možnostih vključevanja v mednarodne humanitarne odprave.Tokratna odprava je bila odziv na prošnjo britanske nevladne organizacije Health Point, ki vodi dve zobozdravniški ambulanti v begunskem namestitvenem centru Moria na grškem otoku Lezbos. V centru je do 8000 beguncev, ki so ostali ujeti na otoku in tam čakajo tudi več let. Med njimi jih je veliko, ki potrebujejo nujno zobozdravstveno pomoč.Predsednica Zdravniške zbornice Slovenijeje poudarila: »Zdravniška zbornica Slovenije, ki združuje 11.000 članov, od tega je okrog 2000 zobozdravnikov, si med drugim prizadeva izpolnjevati poslanstvo zdravniškega profesionalizma. Ta poudarja altruizem, pacientovo avtonomijo in socialno pravičnost. Vse to je izraženo tudi v prostovoljski dejavnosti slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Mnogi so se odločili za delovanje v ambulantah pro bono, kjer brez plačila pomagajo bolnikom, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Zdravniška zbornica kot stanovska organizacija pa finančno podpira tudi druge organizacije, ki delujejo v smislu povečanja socialne pravičnosti. Lansko leto, ob 25-letnici zbornice, smo darovali 6000 evrov v akciji Botrstvo in bili na Valu 202 donator meseca, poleg tega vsako leto finančno podpremo odprave študentov medicine, ki pomagajo ljudem v Afriki. Na ta način že med študenti podpiramo njihovo usmerjenost v socialno pravičnost in iskreno pripravljenost pomagati ljudem, ki živijo v nerazvitih okoljih ali pa so primorani zapustiti svoje domove zaradi vojne ali naravnih katastrof.«Dodala je še, da tako zobozdravniki kot zdravniki izvajajo tudi množične brezplačne preglede za prebivalce Slovenije. Tako je znana akcija zobozdravnikov Pravočasni pregled ustne votline lahko reši življenje ter akcija dermatologov za brezplačne preglede kožnih znamenj.Zdravniška zbornica Slovenije je ena najmanjših v Evropski uniji po številu članov, a velika po svoji pripravljenosti pomagati ljudem v stiski ne glede na to, kje ti ljudje živijo. Zato bomo še naprej podpirali prostovoljne dejavnosti zdravnikov in zobozdravnikov ter študentov medicine in dentalne medicine.»Zdravniška zbornica Slovenije je z veseljem podprla in pomagala pri humanitarnem projektu Slovenska zobozdravstvena odprava. Slovenski zobozdravniki zaznavamo stiske ljudi, še posebej slišimo klic socialno ogroženih skupin, ki jim želimo pomagati,« je povedalpredsednik Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije in podpredsednik zbornice.Dodal je, da v Sloveniji zobozdravniki sodelujejo s pro bono ambulantami, sedaj pa zaznavajo stisko migrantov tudi preko meja države na mestih, kjer si mogoče drugi zatiskajo oči. »Ta projekt je šele na začetku in z veseljem ugotavljam vedno večje zanimanje kolegic in kolegov za sodelovanje v njem. Vsaka sodobna evropska država s svojim proračunom ali drugimi oblikami financiranja poskrbi za ranljive skupine prebivalstva, kot so otroci, nosečnice, starostniki po 65. letu starosti, ljudje s posebnimi potrebami, zaporniki, ljudje brez zdravstvenega zavarovanja in sedaj tudi migranti. Ta skrb odraža razvitost posamezne države in njene prioritete v odnosu do prebivalstva. Prioritete, ki jih v zadnjih tednih v Sloveniji mogoče žal primanjkuje, ko družinski zdravniki želijo doseči ravno to: primerne pogoje dela, da bi lahko poskrbeli predvsem za te ranljive skupine. Tako zobozdravniki kot zdravniki se zavedamo svojega poslanstva, ki ga izražamo tudi s podporo takim humanitarnim akcijam.Zahvaljujemo se vsem kolegicam in kolegom ter partnerjem ZZS, ki so projekt podprli,« je še povedal Pavlović.»Veseli nas, da smo bili povabljeni k sodelovanju v zobozdravniških odpravah na otoku Lezbos, saj verjamemo, da lahko s takšnimi izkušnjami študentje uporabimo znanje, na katerem gradimo, v dobro soljudi, hkrati pa osebnostno rastemo,« so poudarili tudi v SiDSIC.SiDSIC deluje kot samostojno, neprofitno in prostovoljno združenje študentov dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. »S svojimi idejami ter entuziazmom skrbimo za kakovosten študij ter pestro in zanimivo študentsko življenje. Zavedamo se velikega pomena dobrih medosebnih odnosov, ki jih spodbujamo med študenti in krepimo s skupnimi druženji. Z aktivnostmi projekta Zobek izobražujemo in osveščamo o pomenu dobre ustne higiene vse generacije, saj verjamemo, da lahko s tem prispevamo svoj delež v skrbi za soljudi. Te aktivnosti so za nas pomembna popotnica za bodočo karierno pot, na kateri želimo, da bodoče zobozdravnike spremljajo vrednote solidarnosti, dobronamernosti in sočutja,« so v pisni izjavi še zapisali v SiDSIC.Izpostavili so še, da za večino študentov strošek poti in nastanitve, ki ga mora za udeležbo na tovrstnih misijah kriti tako zobozdravnik kot študent sam, predstavlja oviro pri odločitvi za sodelovanje v odpravi. Vendar bo društvo nadaljevalo z obveščanjem o možnosti odprave, v želji, da z dobrodelno naravnanostjo, podporo podjetij in zdravniške zbornice v prihodnje v odpravi ob slovenskih zobozdravnikih sodelujejo še študentje. Dobro namreč želijo delati tako v domačem okolju kot tudi zunaj meja domovine.V okviru projekta Slovenska zobozdravstvena odprava je zato Zdravniška zbornica Slovenije aktivno zaprosila zdravnike in zobozdravnike tudi za finančno podporo.Vabilu se je že odzvalo nekaj kolegov in Stomatološka sekcija SZD. Prav tako so se na poziv odzvala podjetja z zobozdravniško opremo in materialom: Dentalia, d.o.o., 3D Stražišar, d.o.o, Interdent, d.o.o., It Medika, Mojca Čulek, s.p., Pastelli, Enikam, d.o.o., Directa Dental Group, Švedska. Prispevali so material, ki je potreben za tekoče delovanje ordinacij v begunskem centru. Dva paketa z materialom sta že prispela na otok Lezbos. Še dva sta pravkar na poti. Organizatorji odprave se vsem zahvaljujejo za pomoč.