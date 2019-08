Slovenske gore letno obišče 1,7 milijona ljudi

Češka koča na Spodnjih Ravneh je zelo priljubljena med Čehi in Avstrijci. FOTO: Manca Ogrin



Planinski vodnik SPP tudi v angleškem jeziku

Prva polovica letošnje poletne planinske sezone v slovenskih planinskih kočah je uspešna, vrhunec pa je pričakovati vse do konca avgusta, če bodo vremenske razmere naklonjene obisku gora. Oskrbniki opažajo vse večji obisk tujcev, ki jim bo v pomoč pri načrtovanju poti tudi nov vodnik po Slovenski planinski poti v angleščini, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS).Slovenijo prepreda mreža več kot 10.000 kilometrov planinskih poti, ki pripeljejo do 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov s 7400 ležišči in več kot 10.000 sedišči. Po zadnjih podatkih naše gore letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev, med njimi je vse več tujcev, so še dodali na PZS.Po navedbah oskrbnice Pogačnikovega doma na Kriških podihje bil julij verjetno rekorden po obisku, pa tudi v začetku avgusta imajo zapolnjeno. Vsako leto je več tujcev. V začetku poletne sezone je že tradicionalno več tujcev, avgusta pričakujejo več Slovencev, ki so bolj dnevni gostje, medtem ko tujci večinoma pri njih prenočijo. Priljubljeno kočo v Julijskih Alpah obišče največ Belgijcev, Nemcev in Nizozemcev, vse več je Izraelcev, prihajajo tudi ljubitelji gora iz ZDA in Avstralije.Dober obisk ima tudi Češka koča na Spodnjih Ravneh, ki kraljuje nad Jezerskim, prvo slovensko gorniško vasjo, v mednarodno družino katerih septembra vstopajo tudi Luče. Sezona je po besedah oskrbnice Karmen Karničar zelo dobra, 70 odstotkov gostov je tujcev, ki prihajajo tudi med tednom, velika večina je Čehov, nekaj je tudi Avstrijcev in Američanov. Tradicionalno so na vrhuncu sezone najbolj obiskane koče v Triglavskem pogorju in Kamniško-Savinjskih Alpah, pa tudi tiste, ki so lažje dostopne družinam, med njimi koče v Posavskem hribovju in na širšem območju Pohorja. Z dobrim obiskom se tako lahko pohvali Dom na Uršlji gori na Koroškem. Slovenska planinska pot (SPP) je najbolj priljubljena vezna pot v Sloveniji ter ena najstarejših v Evropi in na svetu . Vodnik Slovenska planinska pot je izšel oktobra lani, zaradi vse večjega zanimanja tujcev za SPP pa je v prevoduv začetku avgusta izšel še v angleščini. Vodnik predstavlja celotno pot kot zaporedje posameznih dnevnih etap, dodani so tudi napotki za varnejši obisk gora.Prvi korak k varnejšemu obisku gora je načrtovanje poti ob planinskem vodniku in zemljevidu, zato je planinska zveza letos izdelala posebne plastificirane zemljevide za planinske koče, ki poleg prikaza širšega območja koče vsebujejo pomembne informacije za obiskovalce gora. Zemljevidi so nameščeni v 28 kočah, večinoma na bolj obiskanih v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah.V kočah, na PZS, turističnih in drugih točkah je obiskovalcem gora na voljo tudi zgibanka z napotki za varnejši obisk gora poleti v slovenščini in angleščini, so kot navaja STA še dodali na PZS.