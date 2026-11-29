Ko drugi krog lokalnih volitev neposredno zadeva 877.938 ljudi, to ni več obrobna politična epizoda, temveč odločanje o županih za več kot dve petini prebivalstva države, kar odpira vprašanje, kakšno politično in razvojno smer bo v naslednjih letih ubrala večina slovenskih mest in njihovih zaledij. Številke razkrivajo, da je te dni na nogah predvsem urbana Slovenija: le v štirih mestnih občinah – Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru – živi 531.713 prebivalcev, kar predstavlja 60,56 odstotka vseh, ki živijo v občinah z drugim krogom, poleg tega pa so njihove sosede večinoma župane že izbrale.

Kako tesno so lokalne volitve prepletene z vsakdanom skoraj 1,85 milijona prebivalcev in kaj pomeni, ko mestno jedro menja ali potrjuje dosedanje vodstvo, od prometnih rešitev in stanovanj do proračunskih prioritet. Kaj torej pove razmerje med mesti in njihovimi sosedami o političnem razpoloženju Slovenije ta teden – in ali drugi krog prinaša presenečenja ali le potrditev prvega?