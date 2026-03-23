V tujih medijih: volitve test, ali lahko Slovenija ostane na liberalni poti

Rezultate včerajšnjih napetih volitev so opazili tudi tuji mediji. Vsi so poudarjali tesen izid med Gibanjem Svoboda in Slovensko demokratsko stranko, a so izid interpretirali na precej različne načine.

Politico je zmago Svobode označil za zmago nad populizmom, rekoč, da se Slovenija s tem izidom odmika od širših desnopopulističnih trendov po Evropi. Toda ob praznovanju poraza populizma niso omenili nepričakovane zmage populističnega predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića. Guardian vidi zmago Roberta Goloba kot olajšanje za evropske diplomate in predvsem poudarja težka koalicijska pogajanja, ki sledijo.

Prednost manjših strank, ki bodo imele v rokah sestavo potencialne koalicije, so opazili na Euronews in pri Al Džaziri. Oboji poudarjajo, da se bo, kdorkoli bo oblikoval parlament, moral zanašati na podporo manjših strank. Prav tako so iz volilnega rezultata zaznali močno polariziranost slovenske družbe, zlasti kar se tiče zunanje politike, recimo vprašanja priznanja Palestine. V Euronews so nedeljske volitve oklicali kar za »test, ali majhna evropska članica ostane na svoji liberalni poti ali se pa preobrne v desno«.

Vprašanje leve ali desne si postavlja tudi nemški Deutsche Welle, ki se sprašuje, ali se bo Slovenija pridružila desnim populistom, kot sta madžarski Viktor Orbán in češki Robert Fico. Italijanska tiskovna agencija Ansa je že pred tremi dnevi napovedala tesno bitko med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Slednjega pa opisala kot »vnetega občudovalca Trumpa«.

Čeprav je večina medijev izpostavljala polariziranost levega liberalizma in desnega populizma, je France 24 opazil tudi fragmentarnost strank. »Preostanek glasov si deli mozaik divergentnih strank, s katerimi bo težko oblikovati stabilno koalicijo,« so zapisali in nadaljevali, da je k tej fragmentarnosti prispeval tudi bivši poslanec SDS Anže Logar s svojo stranko Demokrati.

Po drugi strani je New York Times spomnil, kako je Janez Janša leta 2020 trdil, da je Donald Trump zmagal ameriške predsedniške volitve, in vse nasprotnike oklical za lažnivce. Scenarij, ki se zna pojaviti tudi pri tokratnih slovenskih parlamentarnih volitvah.