Slovenske zamejce skrbijo pohodi fašistov

Neofašistično gibanje Forza Nuova je napovedalo, da bo v odziv na niz nasilnih incidentov, v katere naj bi bili vpleteni tujci, v Miljah na Tržaškem začelo opravljati »varnostne sprehode« po kraju. V lokalnem društvu slovenske skupnosti so zaskrbljeni, »kazenske pohode« gibanja vidijo kot odstopanje od demokratičnih vrednot.

Deželni predstavniki Forze Nuove so po poletnem pustnem dogajanju v Miljah, kjer je bilo skoraj vsak dan mogoče opaziti nasilje, napovedali, da nameravajo na svojo roko vzpostaviti varnost na ulicah in s posebnim nadzorom zavarovati to obmorsko mestece, ki leži le nekaj kilometrov od slovenske meje, je danes poročal tržaški Primorski dnevnik.

Kot so sporočili iz deželne podružnice neofašistične stranke v Furlaniji - Julijski krajini, nameravajo kmalu biti navzoči na ulicah Milj, da bi »ozaveščali o varnostni nuji« zaradi stopnjevanja nasilnih incidentov, so pred dnevi poročali na tržaškem spletnem portalu Trieste Prima, pri čemer so navedli primer 22-letnega prebivalca Milj, ki naj bi ga preteplo približno petnajst mladeničev tujega porekla, kar je povzročilo jezo med ljudmi.

V mestu se je po poročanju na portalu v zadnjih dneh zgodilo tudi več nasilnih incidentov, v katerih so skupine odraslih Italijanov napadale mlade tujce.

Predstavniki Forze Nuove so kritizirali desno vlado in ji očitali nedejavnost, rekoč, da navidezno obsoja primere nasilja, v katere so vpleteni tuji državljani, »dejansko pa je 500.000 migrantom odobrila status in izvaja program sprejemanja tujcev«.

V Društvu Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga so se zaskrbljeno odzvali na namero neofašističnega gibanja, »da organizira prave obhodne straže in kazenske pohode, kot se je zgodilo v preteklih dneh«, je opozorila predsednica društva Fiorella Benčič. Kot je menila, je »to odstopanje od demokratičnih vrednot zelo nevarno«, so njeno izjavo povzeli za Primorski dnevnik.