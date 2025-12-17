  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Na Slovenskih železnicah opravljajo hišne preiskave zaradi suma fiktivnih poslov

    Ključno vlogo v domnevnih fiktivnih poslih naj bi imel avtoprevoznik Anton Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic.
    STA
    17. 12. 2025 | 11:31
    17. 12. 2025 | 11:52
    3:00
    Kriminalisti od srede zjutraj opravljajo hišne preiskave v več podjetjih, ki so v lasti Slovenskih železnic. Po informacijah portala Necenzurirano preiskujejo sume fiktivnih poslov, v katerih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Anton Grandovec. Na policiji in Slovenskih železnicah so za STA preiskave potrdili, več podrobnosti pa za zdaj ne razkrivajo.

    Kako bodo Slovenske železnice porabile novih (skoraj) sto milijonov?

    Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev Slovenskih železnic, plačati več milijonov evrov – in to za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic, navaja Necenzurirano.

    NPU danes opravlja več hišnih preiskav zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, in sicer zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami. Ker preiskovalna dejanja še intenzivno potekajo, bodo lahko več informacij podali v nadaljevanju dneva.

    Več sumljivih pogodb našli že lani

    Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti Slovenskih železnic. Preiskave menda opravljajo tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.

    Da danes potekajo hišne preiskave v več podjetjih skupine, so za STA potrdili tudi na Slovenskih železnicah. Več informacij bodo posredovali pozneje.

    Portal Necenzurirano je že spomladi poročal, da so na Slovenskih železnicah lani jeseni našli več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem. Plačati bi mu morala za storitve, ki nikoli niso bile opravljene.

    V zadnjih dveh letih je Grandovec te fiktivne terjatve do podjetij iz skupine Slovenskih železnic preprodal naprej. Kupile so jih različne finančne družbe in drugi kupci, ki so mu plačali dobrih pet milijonov evrov. Zapletlo se je, ko bi si sami morali ta denar povrniti od podjetij iz skupine Slovenskih železnic. Ta namreč računov nikoli niso imela v lastnih poslovnih knjigah.

    Ker je Grandovec od maja letos v prisilni poravnavi, na portalu Necenzurirano sklepajo, da bodo njegovi upniki gotovo ostali na suhem.

