Slovenske železnice iščejo gradbinca za novo avtobusno postajo

Slovenske železnice so danes objavile javno naročilo za gradnjo nove glavne avtobusne postaje Ljubljana ob Vilharjevi cesti s poslovnimi prostori in parkirno hišo. Rok za oddajo ponudb je 11. maj do 10. ure, izhaja iz objave na portalu javnih naročil.

Gre za severni terminal nove avtobusne postaje, na katerem bo 30 peronov. Gradbena parcela meri okoli 12.400 kvadratnih metrov. Postaja je zasnovana kot objekt, dvignjen nad parter, kjer je ta odprt in namenjen avtobusnemu postajališču.

V nadzemnih etažah so predvideni javni prostori postaje z osrednjo avto in čakalnico ter poslovni prostori. Tri kletne etaže so namenjene parkiranju osebnih vozil in koles. Investicija je ocenjena na 75 milijonov evrov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je gradbeno dovoljenje za to postajo izdalo sredi lanskega novembra. Vendar pa društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) zaradi izdaje integralnega dovoljenja toži državo oziroma ministrstvo, češ da v tovrstnih postopkih že vrsto let prihaja do kršenja predpisov. Na ministrstvu so poudarili, da društvo v času javne razprave ni podalo nobene pripombe. Sodišče v tem sporu še ni odločilo.

Medtem so se začele tudi priprave za postavitev začasne glavne avtobusne postaje na območju sedanjega parkirišča ob Masarykovi cesti. Predvideno je, da bo urejena junija in da bo tam stala do zaključka gradnje nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti. Novo postajo bo upravljalo podjetje Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice.

Ob Masarykovi je sicer projektiran tudi južni avtobusni terminal z 12 peroni, ki pa je predmet ločene investicije in posebnega gradbenega dovoljenja. Ta naj bi stal še dodatnih 12 milijonov evrov.