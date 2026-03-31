  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Slovenske železnice iščejo gradbinca za novo avtobusno postajo

    Na severnem terminalu glavne avtobusne postaje bo 30 peronov. Gradbeno zemljišče veliko okoli 12.400 kvadratnih metrov.
    Nova avtobusna postaja v Ljubljani se bo s Trga OF preselila ob Vilharjevo cesto. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: Bevk Perović arhitekti
    Galerija
    Nova avtobusna postaja v Ljubljani se bo s Trga OF preselila ob Vilharjevo cesto. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: Bevk Perović arhitekti
    STA. M.Pu.
    31. 3. 2026 | 16:31
    31. 3. 2026 | 16:32
    3:02
    A+A-

    Slovenske železnice so danes objavile javno naročilo za gradnjo nove glavne avtobusne postaje Ljubljana ob Vilharjevi cesti s poslovnimi prostori in parkirno hišo. Rok za oddajo ponudb je 11. maj do 10. ure, izhaja iz objave na portalu javnih naročil.

    image_alt
    Kaj se dela in kdaj bo končana glavna postaja v Ljubljani

    Gre za severni terminal nove avtobusne postaje, na katerem bo 30 peronov. Gradbena parcela meri okoli 12.400 kvadratnih metrov. Postaja je zasnovana kot objekt, dvignjen nad parter, kjer je ta odprt in namenjen avtobusnemu postajališču.

    V nadzemnih etažah so predvideni javni prostori postaje z osrednjo avto in čakalnico ter poslovni prostori. Tri kletne etaže so namenjene parkiranju osebnih vozil in koles. Investicija je ocenjena na 75 milijonov evrov.

    Ministrstvo za naravne vire in prostor je gradbeno dovoljenje za to postajo izdalo sredi lanskega novembra. Vendar pa društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) zaradi izdaje integralnega dovoljenja toži državo oziroma ministrstvo, češ da v tovrstnih postopkih že vrsto let prihaja do kršenja predpisov. Na ministrstvu so poudarili, da društvo v času javne razprave ni podalo nobene pripombe. Sodišče v tem sporu še ni odločilo.

    image_alt
    Enostavna in racionalna mestna palača

    Novo postajo bo upravljal Nomago

    Medtem so se začele tudi priprave za postavitev začasne glavne avtobusne postaje na območju sedanjega parkirišča ob Masarykovi cesti. Predvideno je, da bo urejena junija in da bo tam stala do zaključka gradnje nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti. Novo postajo bo upravljalo podjetje Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice.

    Ob Masarykovi je sicer projektiran tudi južni avtobusni terminal z 12 peroni, ki pa je predmet ločene investicije in posebnega gradbenega dovoljenja. Ta naj bi stal še dodatnih 12 milijonov evrov.

    Neuradno: začasna avtobusna postaja že maja

    Kot smo nedavno pisali v Delu vrednost investicije v gradnjo sodobne avtobusne postaje  neuradno znaša okoli 90 milijonov evrov. Po naših zanesljivih informacijah bodo začasno avtobusno postajo odprli že maja, območje zdajšnjega parkirišča ob Masarykovi, ki je v lasti Slovenskih železnic, pa bodo asfaltirali in tam namestili vsaj tri zabojnike. Tam bodo potniki lahko kupili vozovnice za medkrajevni avtobusni promet. 

     

    Več iz teme

    avtobusna postaja LjubljanaSlovenske železniceNomago

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Slovenske železnice iščejo gradbinca za novo avtobusno postajo

    Na severnem terminalu glavne avtobusne postaje bo 30 peronov. Gradbeno zemljišče veliko okoli 12.400 kvadratnih metrov.
    31. 3. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovo

    Umrl je Aleš Mižigoj

    Alaš Mižigoj je bil najdlje aktiven menedžer v Sloveniji, pri čemer je v Medexu deloval skoraj 60 let.
    Maja Grgič 31. 3. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga Jeffa Deutscha

    Manj ko je dobrih knjigarn, bolj jih potrebujemo

    Knjiga Hvalnica dobrim knjigarnam je razmislek o definiciji, potrebi in možnostih za preživetje knjigarn v 21. stoletju.
    Nina Gostiša 31. 3. 2026 | 15:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstveni inšpektorat RS

    Nov odpoklic: v prehranskem dopolnilu možna salmonela

    Zdravstveni inšpektorat RS je prejel obvestilo o možni prisotnosti salmonele v prehranskem dopolnilu. Ta lahko povzroči slabost, bruhanje, drisko in vročino.
    31. 3. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo