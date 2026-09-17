Slovenske železnice invalidki zaradi diskriminacije plačale odškodnino

Oseba, ki uporablja električni invalidski voziček, kljub drugačnim zagotovilom Slovenskih železnic ni mogla na vlak. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo. Diskriminirana je nato s pomočjo Zagovornika načela enakosti Slovenskim železnicam napovedala tožbo in izrazila željo za izvensodno poravnavo.

Slovenske železnice so nenamerno napako priznale. Poudarile so, da je šlo za enkraten dogodek, ki ga obžalujejo, in predlog sprejele. Zaradi vseh nevšečnosti, ki jih je posameznica imela na dan, ko bi z vlakom morala potovati, so ji izplačale primerno denarno nadomestilo.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri Zagovorniku načela enakosti smo bili pripravljeni stranko zastopati v njeni tožbi proti Slovenskim železnicam, saj bi s tem primerom še dodatno poudarili, da je dostopnost prostorov v javni rabi in javnega prevoza nujno zagotoviti tudi za ljudi z invalidnostmi. Pozdravljam njihovo odločitev za poravnavo in iskreno opravičilo stranki. Ta njihova gesta kaže na visok pomen, ki ga pripisujejo varstvu pred diskriminacijo in skrbi za dostopnost prevozov z vlakom.«

Železniške postaje in peroni zaradi še nerealiziranih investicij, ki so v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo RS, sicer še niso povsem dostopni ljudem z invalidnostmi in gibalnimi oviranostmi. Tisti, ki zaradi omejene mobilnosti potrebujejo pomoč pri potovanju, morajo Slovenskim železnicam svoje potovanje najaviti vsaj 24 ur pred prihodom na postajo, da lahko podjetje nato pravočasno priskrbi ustrezne prilagoditve za nemoteno uporabo vlaka.

Zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa v poštev ni prišel niti nadomestni prevoz. FOTO: Roman Šipič

Neustrezna prilagoditev

V obravnavanem primeru je uporabnica električnega invalidskega vozička pravočasno sporočila, kdaj želi potovati, a nato na vlak ni mogla. Iz Slovenskih železnic so ji sicer zagotovili, da bo na želeni relaciji in ob želenem času potovanje možno. Ko je na postajo pripeljal vlak, pa se je izkazalo, da pripravljena prilagoditev ni bila ustrezna.

Iz Slovenskih železnic so v postopku Zagovornika načela enakosti ugotavljanja diskriminacije povedali, da se je zaplet zgodil, ker so napačno ocenili višino perona in zato niso priskrbeli klančine. Tega na dan potovanja niso mogli popraviti, zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa v poštev ni prišel niti nadomestni prevoz. Navedli so še, da so zaradi dogodka dodatno pregledali vse interne protokole in postopke najav, da do podobnih primerov ne bi več prišlo.

Zagovornik načela enakosti Lobnik v odločbi o primeru pojasnjuje, da je za ugotovitev diskriminacije važen učinek določenega ravnanja in ne to, ali je bilo ravnanje namerno ali nenamerno. Zato je, kljub temu da je tudi v odločbi pozdravil empatičen odnos Slovenskih železnic do potnice in izraženo obžalovanje dogodka, ugotovil diskriminacijo, saj je bila posameznica pri možnosti uporabe vlaka prikrajšana zaradi njene osebne okoliščine invalidnosti.