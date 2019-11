FOTO:Slovenski božički za bolne, revne, osamljene ...

Do zdaj so predstavnice združenja zbrale več kot 1,5 milijona evrov, s katerimi so pomagale okoli 150 organizacijam in posameznikom po Sloveniji. FOTO: Leon Vidic

Denarja ne podarijo neposredno

Božički so decembra na pediatriji v Ljubljani razdelili več kot 200 daril. FOTO: Voranc Vogel

Pomagajo tudi otroci

Božički takole vsako leto razveselijo otroke na ljubljanski pediatrični kliniki. FOTO: Voranc Vogel

Zadnji dnevi zbiranja daril v projektu Božiček za en dan

Pri Anini zvezdici že zbirajo hrano. FOTO: Marko Feist

Približno 150 dam, zbranih v Slovenskem mednarodnem združenju žensk Ljubljana SILA-IWCL, je spet združilo sile in pripravilo tradicionalni dobrodelni bazar. Letošnji, 26. po vrsti, bo v središču glavnega mesta, v hotelu Union, v nedeljo med 10. in 16. uro. To je le ena od akcij, ki bodo v prihajajočem zadnjem mesecu v letu pozivale ljudi, naj se v tem času izobilja in pretiranega trošenja spomnijo bolnih, revnih, osamljenih in drugih, ki potrebujejo pomoč.Tokratni dobrodelni bazar združenja Sila se bo razprostiral v dveh nadstropjih; 39 nacionalnim stojnicam se bo namreč pridružilo še 19 kulinaričnih, prirediteljice so nekoliko razširile tudi program in poslanstvu prilagodile otroški kotiček. Tam se otroci ne bodo le zabavali, je povedala Vesna Nisha Dolinar, ki v združenju skrbi za odnose z javnostjo, ampak se bodo podučili o diabetesu in celiakiji.Izkupiček bazarja bo namreč združenje letos namenilo otrokom, ki bolehajo za diabetesom tipa I in celiakijo. Kot je poudarila sogovornica, izbranim organizacijam denarja ne nakazujejo, ampak kupijo, kar potrebujejo. Letos načrtujejo nakup medicinskega aparata, ki pomaga pri diagnosticiranju neonatalne osteopenije, podprli bodo znanstveno raziskavo o sladkorni bolezni pri otrocih, pet otrok iz socialno šibkih družin (v okviru projekta Botrstvo), projekt Sladkorčki in Slovensko društvo za celiakijo.Članice združenja so na dosedanjih bazarjih (prvega so pripravile leta 1994, sodelovalo je 12 držav, izkupiček pa so namenile pediatrični kliniki v Ljubljani za opremo sob za matere bolnih otrok) zbrale že več kot poldrugi milijon evrov. Za letos upajo, da se bo izkupiček približal petdesetim tisočakom, kar je nekaj več kot lani, ko so zbrale 45.000 evrov, namenile pa so jih starostnikom. Daleč najuspešnejši so bili bazarji, ki so jih pripravljali na Gospodarskem razstavišču (zbrali so celo po 90.000 evrov), toda to je bil že zelo velik organizacijski zalogaj.Organizacija jim vzame kar pol leta časa, tudi potem, ko se bazar konča, se vsaj še do februarja ukvarjajo z nakupom načrtovanih pripomočkov, je opisala Vesna Nisha Dolinar. Med prodajnimi uspešnicami na stojnicah je najprej omenila zimzeleno uspešnico, to je potica, ki vselej najprej poide, sicer pa bosta med zelo zanimivimi indonezijska stojnica, kjer bodo naprodaj izdelki iz lesa, in stojnica, za katero so združile moči predstavnice Latinske Amerike.Zelo dobro ji je znana tudi indijska, kajti to bo pripravila njena mama, je dodala sogovornica, na njej pa bo mogoče dobiti tipične začimbe. Vsega skupaj bo sodelovalo 39 veleposlaništev, konzulatov in gospodarskih predstavništev, prav vsi kajpada niso navzoči v Sloveniji, nekateri bodo prišli tudi s predstavništev v sosednjih državah, denimo z Dunaja.Čeprav so gonilna sila bazarja ženske, jim pomagajo tudi moški, je pristavila Dolinarjeva, če ne drugega, potrebujejo pomoč pri prenašanju škatel. Radi pa pomagajo tudi otroci, ki bodo sodelovali v mimohodu narodnih noš ter prispevali izdelke, ki so jih naredili sami.Prehod v mesec dobrodelnosti je v sredo zvečer že naznanil Karitasov tradicionalni koncert Klic dobrote, na njem so zbrali več kot 152.000 evrov. Projekt Božiček za en dan, ki se je ravno tako že dodobra uveljavil, je v polnem teku zbiranja daril. Poslati jih je mogoče še do 3. decembra (odvisno sicer od posameznih lokacij). Od leta 2012 so zbrali in dostavili več kot 54.000 daril, samo lani dobrih 12.000 (11.000 otrokom in tisoč starostnikom ).V sredo se na Ljubljanskem gradu začne prav tako tradicionalna razstava Unicefove punčke iz cunj; odprta bo do 30. decembra, na njej pa bo mogoče kupiti te unikatne izdelke ter s tem zagotoviti denar za cepljenje otrok v državahv razvoju. V Mariboru, v prostorih pošte na Slomškovem trgu, so razstavo odprli že predvčerajšnjim. V petek, 13. decembra, bo v Tivoliju 15. dobrodelni tek in pohod Božičkov; prispevek udeležencev bo kot običajno namenjen bolnišničnim klovnom Rdeči noski.Med uveljavljenimi akcijami v tem mesecu lahko pričakujemo še spust Božičkov na pediatričnih klinikah v Ljubljani in Mariboru, božična Anina zvezdica, ki zbira hrano, že poteka, živila in donacije bodo kot vse leto nabirali pri območnih enotah Rdečega križa, vse leto poteka tudi Botrstvo, uveljavljena akcija Zveze prijatelje mladine Ljubljana Moste - Polje, vendar se ob koncu leta ponavadi poveča število donacij. Poleg teh tradicionalnih akcij bo svoje pripravila še cela vrsta drugih organizacij in ustanov, darila bodo izdelovali in zbirali na veliko šolah in vrtcih ter tako izkazali solidarnost.