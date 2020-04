Slovenski in hrvaški minister danes o zagonu turizma

KLJUČNI POUDARKI: V ZDA zaradi koronavirusne bolezni že več mrtvih kot v vietnamski vojni

V ZDA so do torka zvečer našteli več kot milijon primerov okužb z novim koronavirusom in 58.335 smrti zaradi bolezni covid-19. Mrtvih je zdaj več, kot je umrlo ameriških vojakov v vietnamski vojni. Število potrjenih okužb se je v 18 dnevih podvojilo in predstavljajo tretjino vseh na svetu. Kar 30 odstotkov jih v državi New York.Univerza Washington ocenjuje, da bo v ZDA do 4. avgusta umrlo 74.000 ljudi. ZDA so trenutno po okužbah na prebivalca na 5. mestu na svetu. Imajo 30 okužb na 10.000 prebivalcev. Največ jih ima Španija (48 na 10.000), sledijo Belgija, Švica in Italija.Predsednik ZDAje kljub temu ponovno menil, da bo novi koronavirus izginil tudi brez cepiva. Razmišlja, da bi za letalske potnike iz tujine, kjer je veliko okužb, uvedli merjenje temperature ob prihodu v ZDA, mesnopredelovalnim tovarnam v državi pa namerava odrediti, da so odprte kljub novemu koronavirusu, da ne bo motenj v preskrbovalni verigi.Več: Koronavirus v ZDA zahteval več življenj kot vietnamska vojna Po podatkih NIJZ je bilo do ponedeljka, 27. aprila do polnoči skupaj opravljenih 51.470 testiranj na koronavirus SARS-CoV- 2, od tega samo v ponedeljek 683. Potrjenih je bilo šest novih primerov okužbe, enako kot v nedeljo. Skupaj je okuženih 1408 oseb.Po podatkih s portala gov.si je hospitaliziranih 78 oseb, od tega jih je 24 na intenzivni negi, dve osebi so odpustili iz bolnišnice. Med obolelimi je 785 žensk in 623 moških, 306 je oskrbovancev domov za starejše, 131 tam zaposlenih in 291 zdravstvenih delavcev. Zaradi posledic covida-19 so umrle tri osebe, od začetka epidemije pa skupaj 86.Kolesarska dirka po Nemčiji je naslednja na seznamu , ki letos ne bo izpeljana zaradi koronavirusa. Nemški krog, ki je bil predviden od 20. do 23. avgusta, je bil od letos del novo poimenovane serije dirk UCI ProSeries, drugega najvišjega kakovostnega ranga dirk po dirkah svetovne serije.Organizatorji dirke so v torek sprejeli odločitev o odpovedi, potem ko je nemška vlada prepoved množičnih zbiranj podaljšala do 31. avgusta. Letošnje dirke ne bodo prelagali oziroma nadomeščali.Dirko bodo poskušali speljati prihodnje leto z istimi etapami, od Stralsunda do Nürnberga. Dirka ima dolgo tradicijo. A je bila leta 2008 za deset let umaknjena s tekmovalnega koledarja.Gospodarski ministerin hrvaški minister za turizemse bosta danes v Zagrebu pogovarjala o možnostih za delovanje turizma v času izbruha koronavirusa. Počivalšek se zavzema za opredelitev standardov za turistične storitve in za določitev protokola za prehod meje med Slovenijo in Hrvaško.Počivalšek je izpostavil, da bo pri odpiranju turizma pomembno, kako dobro določena država obvladuje koronakrizo . Položaj v Sloveniji je ocenil kot dobro osnovo, da se lahko začnemo malo bolj pogumno spogledovati s popuščanjem ukrepov na na tem področju.Capppelli je v ponedeljek za TV Slovenija dejal, da bo odpiranje hrvaških meja odvisno od mnenja epidemiologov. Ves maj bodo iskali najboljše možnosti - ali na ravni EU z enim dokumentom za vse države ali bilateralno s posameznimi državami - hkrati pa pričakujejo odgovor stroke, kakšna oblika testiranja pred vstopom v državo bi bila najprimernejša.Hrvaška bo 11. maja odprla restavracije, terase, kavarne, nato se bodo zanesljivo odprli manjši hoteli v Istri in Dalmaciji, saj imajo svoje restavracije, je dejal Cappelli. Potem bodo videli, kdaj se bodo odprle meje, in se pripravili tudi na to, je dodal.