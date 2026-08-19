Skoraj vsak tretji voznik avtobusa tujec, brez slovenskega dovoljenja in jezika

Na slovenskih (avto)cestah se je to poletje zgodilo več prometnih nesreč, v katerih so bili za volanom avtobusov in tovornjakov s slovenskimi registrkimi tablicami tuji vozniki. Najodmevnejša je bila nesreča avtobusa konec julija na severnem Primorskem, v kateri so bili ranjeni filipinski voznik ter pet potnikov in potnic, ena huje. Sindikat voznikov avtobusov ob tem opozarja, da so tuji vozniki pri nas v slabšem in bistveno bolj odvisnem položaju od slovenskih. Skoraj vsak tretji voznik avtobusa v Sloveniji je tuji državljan, so iz podatkov statističnega urada izračunali pri Sindikatu voznikov avtobusov (Svas): »Pri delavcih, ki prihajajo z drugih celin, pogosto opažamo tudi močno prepričanje, da so bili poslani v 'obljubljeno deželo' kot investicija širše družine.« Tak pritisk pa lahko ...