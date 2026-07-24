Slovenci največ hrane pripravimo sami, zanimanje za ekološka živila raste

Povprečno slovensko gospodinjstvo porabi 297 evrov na mesec za nakup vseh živil, od tega 95 evrov za nakup ekoloških živil oziroma 44 evrov za slovenska ekološka živila, kaže raziskava, ki jo je naročilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvedlo pa podjetje Aragon. Kar 60 odstotkov anketiranih bi kupovalo več ekoloških živil, če bi bila cenejša. Kljub vsemu pa trg ekoloških živil pri nas počasi, a vztrajno raste. Raziskava Potrošniške navade in odnos do ekoloških živil v Republiki Sloveniji – stanje v letu 2026 je bila opravljena v prvi polovici maja. Naročnik je želel dobiti poglobljen vpogled v trg ekoloških živil na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije, kar so raziskovalci ugotavljali z metodo maksimalnih razlik, to pomeni, da so anketiranci z odgovori ...