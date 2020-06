Slovenski najstniki po rabi konoplje v svetovnem vrhu

Ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami, ki bo napočil v petek 26. junija, je Nacionalni inštitut v sporočilu za medije, nekoliko nerodno naslovljenem »Podpiraj! Ne obsojaj!«, opozoril na nadpovprečno razširjenost uporabe konoplje med mladimi.Izsledki mednarodne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju so pokazali, da se Slovenija po razširjenosti uporabe konoplje med 15-letniki uvršča v sam vrh lestvice 45 držav, vključenih v raziskavo. Mladostniki iz Slovenije so konopljo v vsaj enkrat v življenju poskusili pogosteje od povprečja, prav tako pa so jo uporabljali v zadnjem mesecu pred izvedbo raziskave pogosteje od vrstnikov iz drugih držav.V povprečju je konopljo že poskusilo 13 odstotkov petnajstletnikov, pri čemer je zaznavna razlika med spoloma saj s 15 odstotki prednjačijo dečki, medtem ko je konopljo v povprečju poizkusilo le 11 odstotkov deklic. Slovenska mladina je pri tem krepko nad povprečjem, saj je konopljo poskusilo 21 odstotkov 15-letnikov, kar Slovenijo uvršča na sedmo mesto med 45 državami.V zadnjem mesecu pred izvedbo raziskave je skoraj dvakrat več slovenskih mladostnikov od povprečja poseglo po konoplji. Med slovenskimi 15-letniki je bilo takih namreč 13 odstotkov, medtem ko je povprečje 7 odstotkov. Slovenija se s tem uvršča na tretje mesto, za Kanado in Bolgarijo. Razširjenost uporabe pojasnjuje tudi dostopnost konoplje. Polovica sodelujočih v slovenski raziskavi bi do konoplje v naslednjem dnevu prišla z lahkoto.z NIJZ trdi, da je uporaba konoplje škodljiva zlasti pri mladostnikih pred osemnajstim letom, saj »kanabinoidi pri otrocih in mladostnikih vplivajo na razvoj tistega dela možganov, ki je zadolžen za obdelavo sprejetih podatkov in za miselne procese, ki pripeljejo do reševanja problemov in sprejemanja odločitev.« Uporaba konoplje domnevno vpliva tudi na učni uspeh.z NIJZ zato meni, da bi bilo nujno z različnimi aktivnostmi razviti čustvene, socialne in vedenjske veščine mladostnikov, zaradi katerih te ne bi več posegali po konoplji.