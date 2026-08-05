Slovenski PEN kritičen do Janševega prijateljskega odnosa z Izraelom

Člani Slovenskega centra Pen, kot so zapisali, z zaskrbljenostjo in neodobravanjem spremljajo javno poudarjanje predsednika vlade Janeza Janše, da je Izrael prijateljska država in predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. Menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane.

Kot so zapisali, slovenski in mednarodni Pen že vrsto let opozarjata na pomen dialoga in književnosti, tudi v tako zapleteni vojni, ki vključuje izraelsko okupacijo Gaze in nelegalno judovsko naseljevanje na Zahodnem bregu. »Hkrati ko obsojamo izraelsko politiko, obsojamo tudi teroristične akcije in poboje Hamasovih pripadnikov nad Judi. A če se ozremo v zgodovino, Evropa nikoli ne bo mogla sprati s sebe holokavsta in grozote, ki so jih nacisti in njihovi kolaboranti izvajali nad Judi,« so zapisali.

Potomci žrtev so se prelevili v storilce

Menijo, da nobena toleranca do trenutne izraelske politike ne bo nikoli popravila pogromov, ki so jih bili Judi deležni na evropskih tleh. A, kot so dodali, so se potomci žrtev prelevili v storilce, ki ubijajo novinarje in pisatelje, načrtno napadajo civilno prebivalstvo, tudi otroke, in onemogočajo humanitarno pomoč Palestincem.

FOTO: Tomi Lombar

Po njihovih besedah ni mogoče spregledati, da Izrael že vrsto desetletij izvaja genocidno politiko iztrebljanja Palestincev in da je izraelska vojska samo v zadnjem času v imenu maščevanja za poboj 1200 Izraelcev 7. oktobra 2023 pobila že več kot 70.000 Palestincev, ter da izraelski nelegalni naseljenci s podporo izraelske vojske še vedno sistematično preganjajo in pobijajo Palestince na območju Zahodnega brega.

Poudarjanje prijateljstva s predsednikom izraelske vlade, ki je na mednarodnem sodišču obtožen vojnih zločinov in ki nima vstopa v večino držav na svetu, saj bi ga pristojni organi teh držav, tudi slovenski, bili dolžni aretirati, je po mnenju članov Slovenskega centra Pen nerazumljivo in »vsekakor meče zelo vprašljivo senco tudi na našo državo in skupnost njenih državljanov«.

Kot so še zapisali, so člani Slovenskega centra Pen, trdno zavezani izročilu prizadevanja za mir in demokracijo ter spoštovanju mednarodnega reda in organov, zadolženih za varovanje vseh teh vrednot, »prisiljeni izraziti svoje razočaranje in nestrinjanje ob takšnih opredelitvah predsednika vlade naše države, ki temelji na povsem drugačnem izročilu in vrednotah«.

Napovedali so, da bodo izjavi sledile spletne objave pričevanj pisateljev z območja Gaze, ki so jih zbrali v Mednarodnem Penu, in prevodi palestinskih pesnikov, ki so jih objavili slovenski prevajalci.