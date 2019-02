»Slovenski potrošnik bi moral dobiti informacije o vseh pregledih mesa, ne le, ko izbruhne afera«

V zadržanem poljskem mesu za kebab odkrili salmonelo. FOTO: Getty Images/istockphoto

Ob aferi je zaskrbljenost potrošnikov upravičena. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Varuh odnosov v verigi s preskrbo s hranose je ob izbruhu afere s poljskim mesom zavzel za sledljivost surovin v mesnih izdelkih tako, kot to velja za meso. »Zagovarjam popolno sledljivost,« je dejal in dodal, da bi moral potrošnik vedeti, kje se surovina prideluje, pa tudi, na kakšen način.»Trenutno zakonodaja EU omogoča, da se proizvodi deklarirajo kot slovenski, ne glede na to, da osnovna surovina prihaja iz tujine. Sledljivost bi morala biti potrošniku znana do obrata, kjer se prideluje osnovna surovina, torej že na sami deklaraciji, prek sistema in določene kode pa bi moral potrošnik dobiti tudi informacijo o tem, na kakšen način so jo pridelali,« je opisal.Ob aferi je po njegovem zaskrbljenost potrošnikov upravičena. »Pa ne le potrošnikov, tudi slovenskih pridelovalcev, ki priredijo kakovostno meso, pa takšne afere negativno vplivajo tudi na njih,« je opozoril. Sedaj se bo moral slovenski pridelovalec za potrošnika še bolj truditi, je dejal in napovedal, da se bo »potrošnja mesa zmanjšala, posledično se bo znižala tudi cena pridelovalcu«.Sistem nadzora prehranskih artiklov v Sloveniji po njegovi oceni deluje dobro, tega pa ne more popolnoma trditi za prehranske izdelke, ki prihajajo v Slovenijo iz drugih držav EU. »Hrana je strateška dobrina, zato bi morala biti transparentnost izvajanja nadzora večja. S tem mislim, da bi moral slovenski potrošnik dobiti informacije o vseh pregledih, ne le takrat, ko izbruhne afera,« je poudaril.Spremeniti bi morali tudi sistem javnega naročanja ter vanj vključiti znatno več lokalno pridelane hrane. »V sistemu je še vedno preveč naročanja v rokah posameznih ekonomov,« je izpostavil ter predlagal, da bi se delež lokalno predelane hrane zvišal z 20 na vsaj 60 odstotkov. Preprečiti bi morali tudi špekulativne, torej znatno prenizke ponudbe.Varuh je pojasnil še, da so zadnja dogajanja v povezavi s spornim mesom s Poljske povezana z organi, zadolženimi za nadzor, njegova vloga pa je vezana na verigo od pridelave do predelave, trgovine in potrošnika v Sloveniji. Hrovatič je vlogo prehranskega varuha prevzel konec lanskega leta, v tem času pa je prejel vprašanja, povezana z nadzorom sistema varne hrane, ter glede odnosov v verigi.Uprava za varno hrano je v začetku meseca zaradi suma, da je v Slovenijo prišlo goveje meso iz poljske klavnice, kjer so nezakonito klali bolno in poškodovano govedo, začasno zadržala pripravek za kebab iz Nemčije in še 15 ton govejih obrezlin. Analize so pokazale, da pripravek za kebab vsebuje salmonelo in zdravilo ketoprofen, zato je zanj odredila uničenje. Ostali pregledani vzorci so bili skladi s predpisi.Na upravi za varno hrano pričakujejo še rezultate ostalih osmih vzorcev, ki bi bili lahko znani danes, zagotovo pa v ponedeljek.Razkritje je sprožilo vrsto kritičnih odzivov po Evropi, na Poljskem so izvedli vrsto ukrepov. Na Poljsko so se odpravili tudi inšpektorji Evropske komisije, ki so delo zaključili v petek, njihovo poročilo pa naj bi bilo pripravljeno v mesecu dni.