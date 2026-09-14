Slovenski računi na X, tudi Lahovnikov, tarča vdorov

Včeraj je bilo več slovenskih uporabnikov tarča napada na omrežju X, poroča portal N1. Med njimi je tudi račun nekdanjega ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika. Na njegovem profilu so delili objavo, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute in obljublja visoke zaslužke. Lahovnik je zatrdil, da gre za finančno prevaro. Obrnil se je tudi na policijo.

»Gre za finančno prevaro,« je za N1 povedal Lahovnik in dodal, da ni avtor te objave. Dodal je, da so mu včeraj vdrli v njegov račun na omrežju X in spremenili geslo. Do profila trenutno ne more dostopati, da bi sporno objavo izbrisal.

Kako so v njegov račun vdrli, Lahovnik ne želi ugibati, poudaril pa je, da je danes z njim stopilo v stik več ljudi, ki so jim prav tako vdrli v račune. Sklepa, da gre za organizirano akcijo.

Lahovnik se je zaradi vdora v račun že včeraj obrnil na platformo X, ker pa sam ne more dostopati do računa, je zahteval izbris lažne objave. Odzivni čas platforme se giblje od nekaj ur pa do nekaj dni, je še poudaril Lahovnik.

Da so Lahovniku vdrli v račun in da ni avtor prej omenjene objave, je danes na omrežju X sporočil nekdanji minister Žiga Turk in na omenjeni vdor opozoril tudi direktorja urada vlade za informacijsko varnost Nika Gamulina.

Tarča tokratnega napada naj bi bilo več uporabnikov omrežja X. Objave, podobne tisti z Lahovnikovega profila, so se pojavile tudi na profilu novinarke Demokracije Petre Janša.