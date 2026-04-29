Slovenski študenti na Kubo dostavili humanitarno pomoč

Pet slovenskih študentov je danes prispelo na Kubo, kamor so v okviru akcije Prebijmo embargo dostavili več kot 50 kilogramov zdravil in druge humanitarne pomoči. V študentskem društvu Iskra so na današnji novinarski konferenci opozorili na imperializem ZDA in humanitarno krizo, ki jo je povzročil embargo, ki so ga ZDA uvedle proti Kubi.

Študenti so odpotovali na Kubo v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra. Zdravila in humanitarno pomoč so študenti predali različnim organizacijam, s katerimi se bodo v prihodnjih dveh tednih sestali in spremljali družbenopolitične razmere v državi.

Predstavnik društva Iskra Metod Miklič je na današnji novinarski konferenci dejal, da je akcija Prebijmo embargo zbrala številne, ki »vidijo smisel v pomaganju državi, ki se spoprijema z imperialističnim nasiljem ZDA«. V kontekstu obiska študentov na Kubi je poudaril, da je Slovenija kot članica Nata pripomogla k zagotavljanju zunanjepolitičnih interesov ZDA.

Miklič je dodal, da bodo v društvu Iskra še naprej zbirali donacije in materialno pomoč za Kubo, pri čemer trenutno sodelujejo z organizacijo MediCuba Evropa pri njihovi kampanji zbiranja donacij za srčne spodbujevalnike ter gradnjo sončnih celic. Donacije za Kubo bodo predstavniki Iskre pobirali tudi na prvomajskem pikniku v ljubljanskem parku Tabor.

ZDA blokirajo oskrbo Kube z energijo, potem ko so v začetku januarja odstavile venezuelskega predsednika Nicolása Madura, ki je bil glavni zaveznik Havane. Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjih mesecih večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. Država, ki je v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, se je že pred ameriško blokado spoprijemala z največjo gospodarsko in energetsko krizo v zadnjih desetletjih, ki se je tako še poglobila.