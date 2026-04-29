  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Slovenski študenti na Kubo dostavili humanitarno pomoč

    Študenti so na Kubo odpotovali v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra.
    Študentje so se hoteli odpraviti na Kubo še pred zadnjo Trumpovo blokado, a jim ni uspelo zaradi dragih letalskih vozovnic. FOTO: Luis Cortes/Reuters
    Galerija
    STA
    29. 4. 2026 | 13:09
    29. 4. 2026 | 14:19
    2:25
    A+A-

    Pet slovenskih študentov je danes prispelo na Kubo, kamor so v okviru akcije Prebijmo embargo dostavili več kot 50 kilogramov zdravil in druge humanitarne pomoči. V študentskem društvu Iskra so na današnji novinarski konferenci opozorili na imperializem ZDA in humanitarno krizo, ki jo je povzročil embargo, ki so ga ZDA uvedle proti Kubi.

    image_alt
    Slovenski študentje na Kubo z zdravili in sporočilom: Prebijmo embargo

    Študenti so odpotovali na Kubo v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra. Zdravila in humanitarno pomoč so študenti predali različnim organizacijam, s katerimi se bodo v prihodnjih dveh tednih sestali in spremljali družbenopolitične razmere v državi.

    Predstavnik društva Iskra Metod Miklič je na današnji novinarski konferenci dejal, da je akcija Prebijmo embargo zbrala številne, ki »vidijo smisel v pomaganju državi, ki se spoprijema z imperialističnim nasiljem ZDA«. V kontekstu obiska študentov na Kubi je poudaril, da je Slovenija kot članica Nata pripomogla k zagotavljanju zunanjepolitičnih interesov ZDA.

    Miklič je dodal, da bodo v društvu Iskra še naprej zbirali donacije in materialno pomoč za Kubo, pri čemer trenutno sodelujejo z organizacijo MediCuba Evropa pri njihovi kampanji zbiranja donacij za srčne spodbujevalnike ter gradnjo sončnih celic. Donacije za Kubo bodo predstavniki Iskre pobirali tudi na prvomajskem pikniku v ljubljanskem parku Tabor.

    ZDA blokirajo oskrbo Kube z energijo, potem ko so v začetku januarja odstavile venezuelskega predsednika Nicolása Madura, ki je bil glavni zaveznik Havane. Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjih mesecih večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. Država, ki je v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, se je že pred ameriško blokado spoprijemala z največjo gospodarsko in energetsko krizo v zadnjih desetletjih, ki se je tako še poglobila.

    Več iz teme

    KubaZDAprotestiDonald TrumpSlovenijaštudentihumanitarna pomoč

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo