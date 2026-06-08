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    Slovenija

    Slovenski turizem kljub negotovosti računa na uspešno sezono

    Turisti vse bolj iščejo doživetja, ne le znamenitosti. Višji stroški pritiskajo na dobiček.
    Ljubljana je že celoletna destinacija, največ obiska pa ima poleti. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Ljubljana je že celoletna destinacija, največ obiska pa ima poleti. Foto Leon Vidic
    Maja Grgič
    8. 6. 2026 | 16:10
    8. 6. 2026 | 16:36
    4:28
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    Kljub veliki geopolitični negotovosti, visokim cenam kerozina in ukinitvi nekaterih letalskih linij so slovenske destinacije z dosedanjim turističnim obiskom zadovoljne in računajo na uspešno turistično sezono, so pred poletjem javnosti sporočili predstavniki te panoge. Slovenska turistična organizacija (STO) za letos tako napoveduje tri- do petodstotno rast števila prenočitev.

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    Direktorica STO Maja Pak Olaj je povedala, da smo v prvih petih mesecih letos imeli šest odstotkov več prihodov turistov in sedem odstotkov več prenočitev. Pri tem so več rasti prispevali tuji obiskovalci, največ iz sosednjih držav. »Izziv slovenskega turizma je sezonskost. Želimo si večje razpršitve turističnih tokov skozi vse leto,« je dejala Pak Olajeva. Opozorila je, da je slovenski turizem na prelomni točki. »Rast je zmerna, vendar se na nekaterih destinacijah že pojavlja preobremenjenost,« je dejala. Po njenih besedah je zato treba sprejeti ukrepe za usmerjanje turističnih tokov. Direktorica je še pojasnila, da z nacionalnim informacijskim središčem za turizem STO prehaja od zbiranja podatkov k upravljanju destinacij. Kmalu naj bi bilo s temi podatki mogoče napovedovati tudi turistični obisk.

    Višji stroški

    Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo je povedal, da panoga glede na dosedanji obisk in rezervacije za naprej pričakuje rast. Na zbornici so bili zaskrbljeni, kaj bo z letalskimi gosti glede na geostrateško negotovost in cene kerozina, vendar se za zdaj kaže, da se je večina teh gostov, kot so Američani, ohranila. »Izpadle so določene azijske skupine, vendar jih bodo, kot kaže, nadomestili evropski gostje,« je dejal Pobegajlo.

    Opozoril pa je, da so se precej zvišali stroški in da vsega v celotni ni mogoče preliti v prodajne cene, kar nato vpliva na dobičkonosnost. Spomnil je, da je treba paziti na strukturo nastanitev tudi zaradi doseganja zvišanja dodane vrednosti in da se je na nekaterih destinacijah pretirano razširilo oddajanje kratkoročnih nastanitev. Prejšnja vlada je zanje v nekaterih občinah uvedla regulacijo, vendar je nova koalicija z interventnim zakonom njeno uveljavitev zamrznila.

    Celoletni destinaciji

    Ljubljano je v prvih petih mesecih letos obiskalo dobrih 444.000 gostov. »Ljubljana je že celoletna destinacija, največ obiska pa imamo poleti. Letos bo še največji izziv najti prosto sobo, saj je sedanja zasedenost že 92-odstotna,« je dejala Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana in dodala, da je zaradi visoke zasedenosti v sezoni treba imeti še nadzorovano ponudbo zasebnih namestitev. V Ljubljani so previdno optimistični in pričakujejo rast obiska. »Res pa je, da zaznavamo vse več rezervacij v zadnjem trenutku,« je povedala Gradišarjeva. V Ljubljani opažajo tudi vse več gostov, ki ne iščejo klasičnih znamenitosti, ampak prilagojene programe in doživetja.

    Maribor v zadnjih letih doživlja pravi turistični razcvet. »Destinacija Maribor ima zelo dobro razporejen obisk skozi celotno sezono,« je dejal direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc in povedal, da pričakujejo osemodstotno rast. Pri tem se rasti števila prenočitev in prihodov izenačujeta. Struc je še pojasnil, da uspešno nagovarjajo bližnje trge – Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, saj se je obisk iz teh držav lani najbolj povečal.

    Na območju Alp so imeli letos tudi zaradi dobre zimske sezone 14-odstotno rast obiska, je povedal direktor Turizma Bohinj in koordinator Skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus. Dodal je, da se je sezona razpotegnila, rastejo pa tudi druge destinacije, ne le klasične, kot so Bled, Bohinj in Kranjska Gora.

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