Slovenski turizem lahko ostane brez dragocenih gostov iz Arabskega zaliva

Vojaški konflikt na Bližnjem vzhodu je ne le onemogočil vrnitev okoli tisoč Slovencev v domovino, ampak bi lahko občutno vplival tudi na turistične tokove v prihodnje. Kot opozarjajo poznavalci, bo vpliv na turizem zelo odvisen od tega, koliko časa bo trajala ta vojna in kaj se bo dogajalo z letalskim prometom na tem območju, ki je tudi povezava do Azije.

»Negotov potek vojaškega konflikta na Bližnjem vzhodu gotovo vpliva tako na mednarodni kot na evropski turizem, zato seveda upamo, da se čim prej konča,« ugotavlja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.