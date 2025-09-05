  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Slovenski turizem na poti do novih rekordov

    Pri nas julija in avgusta več turistov kot lani, a treba je paziti na trajnostno usmeritev.
    Na Hrvaškem so zadovoljni s turistično sezono, a vidijo tudi možnosti za razvoj, predvsem v kontekstu nadaljnje stabilizacije cen. Foto Primož Zrnec
    Na Hrvaškem so zadovoljni s turistično sezono, a vidijo tudi možnosti za razvoj, predvsem v kontekstu nadaljnje stabilizacije cen. Foto Primož Zrnec
    Maja Grgič
    5. 9. 2025 | 05:00
    6:25
    Slovenski turizem se po prvih neuradnih podatkih tudi avgusta lahko pohvali z rastjo, tako po obisku gostov kot po prenočitvah. Obisk je bil večji za 1,7 odstotka, število prenočitev za 2,5 odstotka. Skupni osemmesečni podatki pa kažejo, da bodo letos številke spet rekordne. Z rekordnimi turističnimi rezultati v prvih osmih mesecih letošnjega leta se je ta teden pohvalil tudi hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina, a prvi podatki eVisitorja kažejo, da poletna sezona pri južnih sosedih le ni bila tako bleščeča.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Hrvati se kljub slabši poletni sezoni hvalijo z rekordom

    Prvi podatki eVisitorja kažejo, da so na Hrvaškem julija in avgusta imeli za pol odstotka manj gostov, število prenočitev pa je bilo manjše za 1,3 odstotka.
    Maja Grgič 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    BSF

    »Ne govorimo več o rekordih, saj ne želimo strašiti, da bo prišlo še več turistov«

    Delež turizma v BDP Unije naj bi dosegel 11 odstotkov, za zagotovitev delavcev, bo treba ponuditi višje plače.
    Maja Grgič 2. 9. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletne platforme

    Evropski hotelirji so se uprli Bookingu

    Tožbi proti Bookingu so se pridružili tudi slovenski hoteli, nizozemska družba se sklicuje na pošteno konkurenco.
    Maja Grgič 12. 8. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov poslovni center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več

    Več iz teme

    turistična sezonahrvaški turizemSlovenski turizem

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obletnici v Tivoliju

    Kopališče, kjer je splavala ljubljanska mladina

    Ob 50-letnici Centralnega kopališča Tivoli odpirajo razstavo. Letos tudi 60 let legendarne Hale Tivoli.
    5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več

