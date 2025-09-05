Slovenski turizem na poti do novih rekordov

V nadlajevanju preberite:

Slovenski turizem se po prvih neuradnih podatkih tudi avgusta lahko pohvali z rastjo, tako po obisku gostov kot po prenočitvah. Obisk je bil večji za 1,7 odstotka, število prenočitev za 2,5 odstotka. Skupni osemmesečni podatki pa kažejo, da bodo letos številke spet rekordne. Z rekordnimi turističnimi rezultati v prvih osmih mesecih letošnjega leta se je ta teden pohvalil tudi hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina, a prvi podatki eVisitorja kažejo, da poletna sezona pri južnih sosedih le ni bila tako bleščeča.