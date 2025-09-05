  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Slovenski ubežnik Carvely padel v roke orožnikom

    Prijeli so »verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri«.
    Obtoženi Robert Carvely iz okolice Kopra; posneto pred desetimi leti. FOTO: Danijel Cek/Primorske novice
    Galerija
    Obtoženi Robert Carvely iz okolice Kopra; posneto pred desetimi leti. FOTO: Danijel Cek/Primorske novice
    STA
    5. 9. 2025 | 16:26
    5. 9. 2025 | 16:36
    2:43
    A+A-

    Italijanski orožniki so v četrtek v sodelovanju s slovensko policijo pri Miljah aretirali iskanega 41-letnega slovenskega državljana, je danes sporočila slovenska policija. Po poročanju Primorskega dnevnika gre za Roberta Carvelyja, zoper katerega je koprsko sodišče razpisalo več tiralic zaradi različnih kaznivih dejanj.

    »Prijetje iskane osebe je rezultat dalj časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi orožniki ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij,« je danes še sporočila policija.

    Aretacija »verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri, 41-letnega Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu, se očitno ni zgodila po naključju, ampak je sledila nekajtedenski načrtovani akciji«, pa na svoji spletni strani navaja Primorski dnevnik.

    Tržaški orožniki so po navedbah časnika pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami blokirali avto, v katerem sta bila moški in ženska. Moškega so hitro identificirali kot tarčo, 30-letnico pa so po prijetju izpustili, čeprav se je izkazalo, da je tudi ona osumljena podobnih kaznivih dejanj.

    image_alt
    Bi vrata vaše hiše pustili odprta, če bi tako ujeli več kriminalcev?

    Iskali so ga več kot eno leto

    Carvelyja je slovenska policija iskala več kot leto dni, potem ko je sodišče v Kopru razpisalo evropske priporne naloge zaradi velike tatvine in ponarejanja listin.

    V njegovem avtu in stanovanju so po poročanju tržaških medijev našli elektronski motilec signala, GPS napravo in številne plastične ponaredke registrskih tablic.

    Simbolna fotografija. FOTO: Aleš Černivec
    Simbolna fotografija. FOTO: Aleš Černivec

    Carvely je sicer stari znanec policije in sodišč na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Nazadnje je po navedbah Primorskega dnevnika prestajal daljšo zaporno kazen v Italiji, potem ko so ga pred osmimi leti prijeli v kraju Caorle blizu Benetk.

    Med letoma 2004 in 2017 je bil obsojen že 13-krat, zagovarjal se je zaradi prevažanja ilegalcev čez mejo, številnih tatvin, požiga, izsiljevanja, prikrivanja in nevarne vožnje oz. nevarnega bega pred policisti. Časnik Dnevnik je aprila poročal tudi, da naj bi bil vpleten v mednarodno mrežo trgovcev na Zahodu ukradenih luksuznih avtomobilov, ki so jih zatem čez Italijo in Slovenijo prevažali v države nekdanje Jugoslavije.

