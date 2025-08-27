  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Slovenski veleposlanik predčasno zapušča Izrael

    Pri odhodu Bogdana Batiča naj bi šlo za osebne razloge.
    Bogdan Batič. FOTO: Arhiv Delo
    Bogdan Batič. FOTO: Arhiv Delo
    STA
    27. 8. 2025 | 18:15
    27. 8. 2025 | 18:32
    1:40
    Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je ta teden objavilo razpis za slovenskega veleposlanika v Izraelu, poročanje spletnega portala N1 povzema STA in dodaja, da naj bi se sedanji veleposlanik v Tel Avivu Bogdan Batič predčasno vrnil v domovino.

    Čeprav je Batič mandat nastopil šele lani in bi se mu ta iztekel sredi leta 2028, se bo po informacijah portala N1 v Slovenijo vrnil poleti prihodnje leto. Pri njegovem odhodu naj bi šlo za osebne razloge.

    Slovenija v Varnostnem svetu ZN odločno obsodila izraelski načrt za Gazo

    Slovenija ima sicer z Izraelom zaradi njegove ofenzive v Gazi napete odnose. Večkrat je ostro obsodila ravnanje Izraela v razdejani palestinski enklavi, nedavno pa je v dveh izjavah skupaj z več državami obsodila izraelski načrt širitve nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ter pozvala Izrael, naj tujim medijem omogoči dostop v Gazo ter zagotovi zaščito novinarjem.

    Prav tako so se v Sloveniji v preteklosti vrstili pozivi k prekinitvi diplomatskih odnosov z Izraelom. Koalicijska stranka Levica je denimo pozvala k takojšnji prekinitvi vseh oblik sodelovanja z izraelsko vlado in predlagala odpoklic slovenskega veleposlanika v Izraelu. Kljub temu da slovenski politični predstavniki redno obsojajo dejanja Izraela v Gazi, pa tega ukrepa doslej še niso sprejeli.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar Uroša Esiha

    Realne težave zunanje politike: meja s Hrvaško in pravice slovenske manjšine

    Vprašanje je, ali lahko vlada zaradi tega, ker je na pravi strani zgodovine, pridobi kak glas v polariziranem volilnem bazenu doma.
    Uroš Esih 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Je Hamas teroristična organizacija ali narodnoosvobodilno gibanje?

    Za napad 7. oktobra velja, da je mednarodnopravno in etično skoraj soglasno opredeljen kot množični vojni zločin in verjetno zločin proti človeštvu.
    Božo Cerar 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Genocid

    Slovenija v Varnostnem svetu ZN odločno obsodila izraelski načrt za Gazo

    Samo v soboto je v bolnišnicah v enklavi zaradi podhranjenosti umrlo pet ljudi, od tega dva otroka. Zaradi tega zaseda tudi Varnostni svet ZN.
    10. 8. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Pisma bralcev

    Pismo veleposlaniku Žbogarju

    Hamas ni teroristična organizacija. Kdor trdi kaj takšnega, ima resne težave z razumevanjem zgodovine narodnoosvobodilnih in protikolonialnih gibanj.
    7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Začetek šolskega leta

    Za varno pot v šolo bo poskrbljeno, ukrepi tudi za varnost v šoli

    Pristojni težav z avtobusnimi prevozi, kakršne so imeli septembra lani, tokrat ne pričakujejo.
    Špela Kuralt 27. 8. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Šeško prvič v začetni postavi Uniteda!

    V angleškem ligaškem pokalu je bil Žan Vipotnik najboljši igralec Swanseaja. Leeds izpadel po 11-metrovkah. Ob 21.00 Manchester United pri Grimsbyju.
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Ekipa UAE premagala Vismo, a Vingegaard je spet rdeč

    Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu.
    27. 8. 2025 | 19:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Moldavija

    Evropa izraža odločno podporo svojemu širjenju

    Macron, Merz in Tusk so z obiskom podprli sedanje moldavske oblasti in njihove težnje k evropski integraciji.
    Boris Čibej 27. 8. 2025 | 19:34
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Rastlinska pridelava

    Do več sadja in zelenjave z rastlinjaki in namakanjem

    Omejitev podpor navzgor zavira gradnjo visokotehnoloških rastlinjakov, opozarjajo v združenju pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih.
    Maja Prijatelj Videmšek 27. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Ekipa UAE premagala Vismo, a Vingegaard je spet rdeč

    Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu.
    27. 8. 2025 | 19:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Moldavija

    Evropa izraža odločno podporo svojemu širjenju

    Macron, Merz in Tusk so z obiskom podprli sedanje moldavske oblasti in njihove težnje k evropski integraciji.
    Boris Čibej 27. 8. 2025 | 19:34
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Rastlinska pridelava

    Do več sadja in zelenjave z rastlinjaki in namakanjem

    Omejitev podpor navzgor zavira gradnjo visokotehnoloških rastlinjakov, opozarjajo v združenju pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih.
    Maja Prijatelj Videmšek 27. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
