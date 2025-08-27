Slovenski veleposlanik predčasno zapušča Izrael

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je ta teden objavilo razpis za slovenskega veleposlanika v Izraelu, poročanje spletnega portala N1 povzema STA in dodaja, da naj bi se sedanji veleposlanik v Tel Avivu Bogdan Batič predčasno vrnil v domovino.

Čeprav je Batič mandat nastopil šele lani in bi se mu ta iztekel sredi leta 2028, se bo po informacijah portala N1 v Slovenijo vrnil poleti prihodnje leto. Pri njegovem odhodu naj bi šlo za osebne razloge.

Slovenija ima sicer z Izraelom zaradi njegove ofenzive v Gazi napete odnose. Večkrat je ostro obsodila ravnanje Izraela v razdejani palestinski enklavi, nedavno pa je v dveh izjavah skupaj z več državami obsodila izraelski načrt širitve nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ter pozvala Izrael, naj tujim medijem omogoči dostop v Gazo ter zagotovi zaščito novinarjem.

Prav tako so se v Sloveniji v preteklosti vrstili pozivi k prekinitvi diplomatskih odnosov z Izraelom. Koalicijska stranka Levica je denimo pozvala k takojšnji prekinitvi vseh oblik sodelovanja z izraelsko vlado in predlagala odpoklic slovenskega veleposlanika v Izraelu. Kljub temu da slovenski politični predstavniki redno obsojajo dejanja Izraela v Gazi, pa tega ukrepa doslej še niso sprejeli.