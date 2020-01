Slovenski vojaki so spet v Iraku

Ljubljana – Pripadniki druge skupine tretjega kontingenta Slovenske vojske, ki v okviru nemškega kontingenta deluje na misiji v vojaški bazi v Erbilu, so se vrnili nazaj na dolžnost, so sporočili iz Generalštaba Slovenske vojske.



Spomnimo, v okviru misije, imenovane Neomajna odločenost, je šest pripadnikov enote za specialno delovanje, v severnem delu Iraka zadolženih za urjenje iraških varnostnih sil.



Potem, ko so prejšnjo skupino v začetku januarja po iranskem raketnem napadu na letalsko bazo, v kateri so nastanjeni, začasno umaknili iz Iraka, druga skupina prav tako šestih vojakov začenja s prevzemom dolžnosti in nalog, ki jih dobro poznajo že iz prejšnje rotacije v Irak.



Na tej misiji se skupaj z nemškimi vojaki izmenjujeta dve skupini po 6 slovenskih vojakov, ki v Iraku bivajo štiri mesece brez dopusta. Po štirih mesecih se skupina vrne domov, nadomesti pa jo druga skupina, so pojasnili na generalštabu.



Januarski začasni umik, ki sta mu botrovala zdaj že nekdanji obrambni minister Karl Erjavec in predsednik republike Borut Pahor, je dvignil precej prahu v slovenski javnosti in ponovno razgalil, da politika ne ve natančno, kaj bi sploh rada počela z vojsko na misijah v tujini.



Poleg tega so težave ob umiku znova osvetlile šibko logistično opremljenost Slovenske vojske, saj se brez pomoči zaveznikov sami niso mogli umakniti. Kar pa najbolj skrbi ob takšnih naglih in z zavezniki ne ustrezno usklajenih potezah, pa je krnitev verodostojnosti Slovenije pred mednarodnimi partnerji, so ob umiku opozarjali analitiki.