Slovenski vojaki v Iraku na varnem 

Zaradi povečanih napetosti zaradi ameriškega atentata na iranskega generala Kasema Sulejmanija so popolnoma ustavili urejenje iraških varnostnih sil, kjer v okviru operacije Neomajna odločnost delujejo tudi pripadniki Slovenske vojske.Vsi pripadniki Slovenske vojske se v Erbilu na severu Iraka nahajajo v bazi in so na varnem, so sporočili z ministrstva za obrambo. Poudarili so še, da slovenskih vojakov v Bagdadu ni.Na ministrstvu so še dodali, da vseskozi spremljajo varnostno situacijo v Iraku in bodo glede na razvoj dogodkov sproti pripravili potrebne odločitve.