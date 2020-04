Slovenski vojski očitno še četrtič zapored slaba ocena

»Usmerili se bomo zlasti v pridobivanje kadrovskih in materialnih virov,« pravi Robert Glavaš, načelnik generalštaba Slovenske vojske.

Ljubljana – Načelnik generalštaba Slovenske vojskein minister za obrambobosta predsedniku državedanes predala poročilo o pripravljenosti vojske v letu 2019. Bistvenih sprememb v oceni glede na lani po naših informacijah ni.Vsebina poročila se pravzaprav ponavlja že nekaj let, saj v ocenah stopnje zmožnosti za delovanje v miru Slovenska vojska dobiva povprečno oceno zadostno, za delovanje v vojni pa nezadostno. Takšna je ocena po neuradnih informacijah tudi tokrat, četrtič zapovrstjo.Tokrat naj bi bilo poročilo sicer za odtenek bolj pozitivno glede skrbi za vojaka, je slišati. Generalštab je lani v proračun dobil dodatnih 63 milijonov evrov, zaradi tega 18-odstotnega povečanja sredstev pa so lani izrazili pričakovanja o izboljšanju ocene pripravljenosti za leto 2019. Ob zadnji predstavljeni oceni je bil najpomembnejši vzrok za slabo oceno prav majhen delež proračunskih sredstev. Trend padanja proračunske postavke za vojsko se je sicer ustavil in se že leta 2017 obrnil v pozitivno smer.Lani objavljena ocena pripravljenosti vojske za leto 2018 je bila slabša kot leto pred tem, a nekoliko boljša kot med letoma 2014 in 2016, ko je bila vojska na najnižji ravni sposobnosti delovanja. Slovenska vojska seveda izvaja vse naloge skladno z zakonom o obrambi, težave pa ima pri zagotavljanju zmogljivosti za delovanje v operacijah največje intenzivnosti.Največji težavi, ki vplivata na oceno pripravljenosti, tako za delovanje v miru kot v izrednih razmerah in vojni, pa sta popolnjenost enot s kadri, oborožitvijo in opremo. Ob letni oceni se ponavljajo tudi zaveze o reševanju statusa vojaka po 45. letu, kar naj bi bila prednostna naloga. Minister Tonin se zavzema tudi za izločitev vojske iz enotnega plačnega sistema.Začetna plača vojaka s četrto stopnjo izobrazbe je 727 evrov neto. Za delo na misijah v tujini je plača poklicnega vojaka odvisna od vrste in območja dela, je pa približno trikrat višja kot plača v domovini. V stalni sestavi Slovenske vojske, ki se spopada s pomanjkanjem kadra, je 6330 pripadnikov, od tega je le slabih 37 odstotkov vojakov. Kar 30 odstotkov je podčastnikov, 16 odstotkov častnikov, preostalo so uslužbenci in civilne osebe.