Slovenski volivec: bere kratke objave na instagramu in misli, da je ozaveščen

Kaj se dogaja v glavi slovenskega volivca, ko se odloča, komu bo zaupal vodenje občine ali države? Je njegova odločitev racionalna ali čustvena? In zakaj lahko nekateri politiki podporo ohranijo tudi po aferah, neizpolnjenih obljubah ali pravnomočnih obsodbah? Po mnenju filozofa in psihologa Primoža Klemna je ena pomembnejših razlik med lokalnimi in parlamentarnimi volitvami prav teža, ki jo volivci pripisujejo osebnosti kandidata. Pri izbiri župana je ta bistveno večja kot pri izbiri na državni ravni. »Marsikdo se odloča kar na osnovi tega, da reče: Tale je pa simpatičen, bom pa kar za tega volil,« pojasnjuje. To seveda ne pomeni, da ideologija na lokalnih volitvah nima nobene vloge, vendar se v ospredje pomaknejo konkretni rezultati. Volivca zanima, kaj je kandidat naredil, ali je ...