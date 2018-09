Slovenski vozniki lani 300-tisočkrat okoli Zemlje

Rezultati kažejo, da se je v dveh tretjinah osebnih avtomobilov vozila samo ena oseba. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Konec tega tedna bomo vstopili v evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra, glavna tema in spodbuda letošnjega leta pa bo – koristno prepletanje in dopolnjevanje različnih vrst potovanj, ki nas lahko prepeljejo do cilja. Temeljni cilj ostaja trajna mobilnost, v jedru katere je zmanjšati promet in njegove škodljive posledice. A podatki statističnega urada (Surs) kažejo, da osebni avtomobil ostaja najpomembnejše prevozno sredstvo.Po podatkih Sursa so slovenski vozniki (med 15 in 84 letom starosti) na svojih vsakodnevnih poteh lani nabrali več kot 12 milijard kilometrov, kar je v povprečju 7200 kilometrov na prebivalca. Večino teh kilometrov (84 odstotkov) smo prevozili z avtomobili, bodisi kot vozniki ali sopotniki. Drugi najpogostejši način premikanja je bila hoja, sledilo je kolo in na zadnjem mestu javno-prevozna sredstva (avtobus in vlak).Po podatkih Sursa je hoja prevladala osebni avtomobil le na razdaljah, krajših od kilometra. Uporaba javnih prevoznih sredstev pa se je bistveno povečala šele na daljših razdaljah od 150 do 200 kilometrov.In kam smo bili največkrat namenjeni? Največ poti (približno 31 odstotkov) smo opravili za prostočasne dejavnosti, sledi delo (24 odstotkov), tretji najpogostejši namen pa je bilo nakupovanje.Poti na delo in z dela so bile daljše v primerjavi s potmi z namenom prostega časa.Evropski teden mobilnosti, ki ga evropska komisija organizira od leta 2002, se zaključi z Dnevom brez avtomobila. Slovenska mesta bodo tudi letos priložnost izkoristila za promocijo alternativnih možnosti mobilnosti.Na dan brez avtomobila bo tako uporaba mestnih avtobusov v Ljubljani brezplačna, številne dejavnosti pripravljajo v Mariboru, v Novem mestu bodo med drugim del pozornosti namenili varnosti v prometu, v Kopru pa bodo lahko meščani osvojili kolo ali letno vozovnico za mestni in primestni promet.