Slovenski znakovni jezik v ustavi

Tudi predsednik republike Borut Pahor je na pogovoru s predsednikom zveze društev gluhih in naglušnih Mladenom Veršičem podprl umestitev slovenskega znakovnega jezika (SZJ) v ustavo. Že prej je pobudo podprla ministrica za delo Ksenija Klampfel, tudi vlada je sklenila, da bo v parlament poslala ta predlog, ki so ga že podprli predsednik državnega zbora Dejan Židan, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik vlade Marjan Šarec.



S tem bo Slovenija postala peta država v EU, ki ima pravico do nacionalnega znakovnega jezika vpisano v ustavo, so sporočili z zveze gluhih. Kot pravijo, ministrstvo za delo že pripravlja gradivo za vladno sejo in na zvezi pričakujejo, da bo vlada ta predlog čim prej uvrstila v postopek v državnem zboru.



Pričakujejo, da bo tako država priznala SZJ kot avtohton jezik skupnosti uporabnikov slovenskega znakovnega jezika. Tako bo zagotovila ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerim bo gluhim in gluhoslepim uporabnikom SZJ omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov.