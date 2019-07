Slovensko-italijansko mejo bodo začele nadzorovati mešane patrulje

Preberite še: Salvini bi na meji s Slovenijo postavil tudi bodečo žico

Največ patrulj na območju PU Koper

Bo populističen ukrep Mattea Salvinija prinesel rešitev migrantskega vprašanja? Malo verjetno. FOTO: Reuters

Salvini grozi s fizičnimi ovirami

Mejo med Slovenijo in Italijo bodo danes začele nadzorovati mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. Izvajanje patrulj se bo v skladu s sporazumom, ki sta ga podpisali državi, zaključilo 30. septembra. Predvidene so štiri patrulje na teden, tri na slovenski in ena na italijanski strani.Kljub temu ostaja vprašanje, ali bodo takšne patrulje uspešne, saj ljudske želje po boljšem življenju še nikoli niso ustavile nobene meje, žice, zidovi še najmanj pa patrulje.Kot so še navedli na generalni policijski upravi, bodo mešane patrulje sorazmerno izvajali na obeh straneh meje, in sicer na odsekih, kjer prihaja do zgostitev nedovoljenega prečkanja meje. Najpogosteje jih bodo izvajali na območju policijske uprave Koper. Od slovenskih policistov bodo poleg koprskih sodelovali še novogoriški.Poleg operativne vrednosti ima izvajanje mešanih patrulj tudi druge posredne rezultate, so dodali na policiji. To sta hitrejša izmenjava informacij in spoznavanje terena v sosednji državi za primere čezmejnega zasledovanja. Poleg tega predstavljajo jasen signal tihotapcem, da vstop v drugo državo še ne pomeni, da postopkov proti njim ne bodo sprožili v državi, iz katere so zbežali.Danes ob 11. uri bodo pri nekdanjem mejnem prehodu Lipica delovanje mešanih patrulj predstavili tudi javnosti.Italijanski notranji ministerje sicer v četrtek dejal, da bo Italija na meji s Slovenijo, če mešane patrulje ne bodo preprečile nezakonitih prehodov meje, postavila fizične ovire. In ker skoraj gotovo ne bodo uspešne, saj bodo ljudje prej ali slej našli način za drugačen prehod meje, bomo imeli v Sloveniji žico še na zahodni strani meje. Ravno takšni ukrepi, ker pomoči potrebni ljudem ni možen miren prehod meje, pa so idealni tudi za razvoj tihotapskih mrež.Na ministrstvu za notranje zadeve so sicer v petkovem odzivu na Salvinijeve besede poudarili, da gre pri postavitvi tehničnih ovir za notranjepolitično odločitev posamezne države.