Slovensko pivo v Berlinu

Ljubljana, Berlin - Na 84. sejmu Grüne Woche/Zeleni teden v Berlinu, ki so ga odprli danes, se prvič predstavljajo tudi slovenski pivovarji. Mednarodni sejem prehrambene, kmetijske in vrtnarske industrije bo na ogled do 27. januarja.



Predstavitev v Berlinu je pivovarjem omogočilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, organizacijo pa je prevzelo stanovsko Združenje Slovenskih pivovarn. Nekatera svoja izbrana slovenska piva v Berlinu predstavljajo pivovarne Laško Union, Vizir, Tektonik, Hopsbrew, Adam Ravbar, Maister, Ressel, Green Gold, Reservoir Dogs, Barut, Frizi Beer, Castra, Humanfish in tudi žalski Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.



Na berlinskem sejmu Grüne Woche se srečujejo predstavniki ministrstev, proizvajalci, trgovci in izvozniki hrane z vsega sveta, organizatorji pa letos pričakujejo ministre, državne sekretarje in druge visoke predstavnike iz 200 držav.



Na sejmu je okoli 1715 razstavljavcev iz 65 držav, ki predstavljajo okoli 100 tisoč izdelkov. Pričakujejo okoli 400 tisoč obiskovalcev, od tega 90 tisoč trgovcev.



Štirinajst slovenskih proizvajalcev slovenska piva ponuja na posebnem razstavnem otoku, kjer jih postrežejo iz takoimenovane hitre pipe, ki jo izdeluje slovensko podjetje Quick Tap.



Na združenju pivovarjev pravijo, da raznolikost izbora slovenskih piv, ki so jih pripravili pivovarji, odraža njihovo domiselnost in jih uvršča med pogumne postavljavce trendov in ustvarjalce novih okusov.



Združenja slovenskih pivovarn si sicer prizadeva za večjo mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenskih piv, za več povezovanja naših pivovarjev s tujimi partnerji, za širitev pivu prijaznih tržnih okoliščin in s tem več poslovnih priložnosti za slovenske pivovarje. Teh je po njihovih zadnjih podatkih v Sloveniji že več kot 80.