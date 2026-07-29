Slovensko trgovino pretresa novo zapiranje poslovalnic

Mreža živilskih trgovin po državi se še naprej krči. Mercator in Tuš namreč z zapiranjem nedonosnih poslovalnic še naprej racionalizirata poslovanje. Nekateri trgovci po drugi strani odpirajo nove trgovine, a je teh bistveno manj kot tistih, ki vrata zapirajo. Zato to zlasti v manjših krajih in naseljih sproža slabo voljo. Ukinjajo se tudi nekatere neživilske trgovine. Veriga športnih trgovin Hervis je v Sloveniji do sredine julija zaprla vseh 21 poslovalnic v državi in bo šla v likvidacijo. Nekatere enote je zaprl tudi tekstilni trgovec Kik. Število poslovalnic pa zmanjšujejo tudi živilske trgovine. Engrotuš je v zadnjem letu zaprl devet lastnih poslovalnic in dve franšizni. Pred kratkim je zaprl svoje poslovalnice v Štepanjskem naselju v Ljubljani, v Čečovjah na Ravnah na Koroškem, v ...